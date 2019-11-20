【1120理大】數十教徒圍繞理大遊行祈禱　社工嘆無法入內支援 (23:41)

好鄰舍北區教會傳道人陳凱興率約50多人，晚上為仍滯留理工大學內的人祈禱。陳凱興說，現有40至70人在理大校園內。他說，今次祈禱活動是希望滯留者知道外面的人仍然記得及支持他們，並參考《聖經》中約書亞圍繞耶利哥城行禱，今晚（20日）由百周年紀念公園噴水池開始，再行至康達徑花園、紅磡車站公共交匯處、溫思勞街，以4個祈禱站圍繞理工大學祈禱。
學校社工盧小姐表示，過去已用了很多方法，但警察不准社工入內補給物資。她很擔心滯留校園內的人的精神健康，早前已有說裏面有人精神疲累及崩潰，警方仍不准社工入內支援，「政府太不了解青年，這樣（圍堵）青年會迫使他們一是衝出來玉石俱焚，一是裏面自毁自焚」。人群高唱《Sing hallelujah to the lord》，有人激動祈禱，高呼縱使眼前充滿黑暗，但相信主的公義會臨到人間，求主的慈愛臨到理大及香港。
黎女士稱，經常在新聞片段中見到有兇狠的警察暴打青年，她感到非常絕望。她祈禱希望仍在理大內的人可逃出生天。她又說，他們未被判罪卻被武力圍困，應有的人身自由被剝削逾72小時，形容警察「圍城」是無理且不文明的做法，指摘警察用此虐待青年，「在這地球上，除了朝鮮，還有什麼地方會出現這種情况？」
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