【1120理大】數十教徒圍繞理大遊行祈禱　社工嘆無法入內支援 (23:41)

學校社工盧小姐表示，過去已用了很多方法，但警察不准社工入內補給物資。她很擔心滯留校園內的人的精神健康，早前已有說裏面有人精神疲累及崩潰，警方仍不准社工入內支援，「政府太不了解青年，這樣（圍堵）青年會迫使他們一是衝出來玉石俱焚，一是裏面自毁自焚」。人群高唱《Sing hallelujah to the lord》，有人激動祈禱，高呼縱使眼前充滿黑暗，但相信主的公義會臨到人間，求主的慈愛臨到理大及香港。

黎女士稱，經常在新聞片段中見到有兇狠的警察暴打青年，她感到非常絕望。她祈禱希望仍在理大內的人可逃出生天。她又說，他們未被判罪卻被武力圍困，應有的人身自由被剝削逾72小時，形容警察「圍城」是無理且不文明的做法，指摘警察用此虐待青年，「在這地球上，除了朝鮮，還有什麼地方會出現這種情况？」

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