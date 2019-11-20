鄭若驊手腕骨折　籲鄭文傑向內地相關部門報案 (23:10)

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鄭若驊表示，有時發表意見前，收集全部事實及了解真確性是極其重要的，所以她暫不發表意見。

鄭若驊於當地時間上周四（14日）傍晚出席講座途中遭示威者包圍，其間跌倒受傷，她周三首次公開談及傷勢，她稱左手手腕骨折，須鑲入螺絲及鈦板以固定骨折位置，她引述醫生稱，她的左手腕至少3個月至1年都未能完全活動，未來或需要進行手術解決正中神經（median nerve）問題。

鄭若驊說已就事件向倫敦警方報案，所以她亦鼓勵鄭文傑向中國內地相關部門報案。被問到鄭文傑被虐待盤問事件是發生在內地，他如何向內地投訴，鄭若驊稱這些事件通常都會有途徑處理。

（路透社/中國環球電視網）

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