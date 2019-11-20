【1118衝突】60人控暴動九龍城提堂　近半學生 (22:23)

由於被告眾多，旁聽者自下午2時半開始現排隊人龍，延至法院大樓外。有律師在庭外宣布不同案件的被告人姓名，讓相關親友前往相應法庭聽審。

九龍城裁判法院共有60人（50男10女）提堂，分作3宗案件，每宗各20名被告，分別在3個法庭聆訊。60人年齡介乎16至35歲，有27人報稱學生（3人未成年），佔近半數，但其中一人庭上稱已畢業，正在工作。另有被告從事大學研究員、音樂教師、設計師、攝影師等。全部被告被控一項暴動，控罪指出他們2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人參與暴動。

控方不反對所有被告保釋，但要求增加條件，但由於3宗案件不同裁判官處理，已獲准保釋的部分被告保釋條件有異，例如有人毋須守宵禁令、禁足令。

第一宗案件被告依次為裝修工人林樂進（28歲）、浸大三年級學生林迪倫（20歲）、嶺大二年級學生劉思琪（19歲）、城大三年級生羅凱欣（19歲）、港大一年級生李諾琳（17歲）、在澳洲就讀大學梁嘉淇（24歲）、地盤工人梁健朗（24歲）、兼職售貨員吳穎貽（22歲）、浸大一年級生伍潤民（20歲）、售貨員龐志佳（34歲）、設計師潘曉東（22歲）、尼泊爾籍地盤工人Pun Dhan bahadur（34歲）、侍應譚啟沖（24歲）、木匠謝承峯（23歲）、售貨員王志聰（23歲）、兼職侍應王俊元（22歲）、兼職售貨員黃浩軒（23歲）、浸大四年級生黃文澤（23歲）、售貨員王子豪（27歲）、科大學生黃梓泓（18歲）。案件約晚上7時25分開庭。

第二宗案件被告依次為大學研究員歐育婷（23歲）、學生陳卓賢（18歲）、學生陳亮希（16歲）、財務顧問陳亮儒（24歲）、的士司機陳思朗（31歲）、服務員陳偉納（35歲）、學生張綽元（19歲）、學生鄭偉樂（18歲）、學生張凱𦲀（19歲）、攝影師朱兆輝（28歲）、學生馮興榆（21歲）、學生洪主龍（21歲）、商人黎鈞堯（25歲）、學生賴帥彰（20歲）、剛畢業的劉沛彥（21歲）、建築工人梁俊傑（22歲）、學生梁家樂（18歲）、學生梁剛瑋（21歲）、學生梁遨然（20歲）、建築工人梁栢熙（25歲）。案件約晚上8時49分開庭。

第三宗案件被告依次為地盤管工歐陽浩明（25歲）、攝影師翟柏龍(28歲）、學生湛沛林（19歲）、髮型師陳思進（18歲）、廚師陳子謙（24歲）、文員陳子宏（21歲）、學生陳彥宏（17歲）、無業的鄭太君（25歲）、學生張穎瑜（19歲）、音樂教師莊正（28歲）、學生周嘉慧（19歲）、學生周諾澄（19歲）、設計師朱國智（27歲）、侍應朱盛軒（25歲）、髮型師杜文曉（17歲）、音樂教師簡澧然（24歲）、學生高天祐（18歲）、物業經理郭曉泰（31歲）、酒吧店員黎子欣（22歲）、學生林鳳芝（18歲）。案件約晚上9時03分開庭。

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