【1118衝突】30人被控油麻地暴動粉嶺提堂　包括5未成年中學生 (22:11)

兩案原定於今午提訊，但傍晚6時半才開庭。首宗牽涉未成年4女1男的暴動案於少年庭提訊，有4人出庭，一名少女因留院未能應訊。被告的家屬不反對傳媒旁聽，有父母在庭上一臉擔憂，以毛巾拭淚。

5人年齡介乎14至15歲，同被控一項暴動罪，指稱被告本月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界與其他人參與暴動。

控方不反對被告保釋，署理主任裁判官蘇文隆遂批准被告擔保，其間每周到警署報到3次、守宵禁令及不准離港。至於仍留醫的少女，蘇官表示未確定她何時出院，因此豁免她不必到警署報到。

次案25被告23人仍留院

次宗涉及25人的暴動案，有23名被告仍然留院，只有一男一女出庭。

被告暫毋須就一項暴動罪答辯，被告依次為蘇定楠（18歲）、溫英傑（27歲）、鍾景筒（21歲）、鄧妙小（16歲）、唐誌崙（26歲）、黃雅琳（21歲）、運輸工人余柏鏗（20歲）、馮文杰（19歲）、何健聰（32歲）、梁少明（45歲）、施銘洋（21歲）、謝健樂（23歲）、駐唱歌手黃家榮（19歲）、張創發（30歲）、張健森（21歲）、李卓朗（30歲）、攝影師李永賢（23歲）、梁健平（25歲）、郭傑超（20歲）、張敖妍（18歲）、蘇浩臻（25歲）、黃羽薇（19歲）、音樂老師劉思彤（25歲）、廖志文（26歲）和黃冠鋒（21歲）。控罪指出，眾被告本月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界與其他人參與暴動。

控方不反對眾人保釋，但關注法庭可否為未能出庭的被告處理保釋申請。蘇官終批准10名有律師代表的被告以現金保釋，兩名出庭的被告要每周到警署報到3次、遵守宵禁令及不准離港；仍需留醫的被告毋須到警署報到。至於無律師代表、仍然留院的15人，其案件押後至下周一（25日）或更早出院日再訊。

逃犯條例 相關報道：

【1120．各區．不斷更新】

【1120．理大情況．不斷更新】

【1120．理大】醫管局：79人送院48已出院 無人危殆或嚴重

【1120．理大】消防蛙人搜索渠道 至傍晚未發現有人被困