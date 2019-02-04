【1118衝突】80人西九提堂包括42學生　暫38人准保釋 (23:18)

在已處理的首、次案之中，除周明摯及何焯銘留醫未出院，其餘被告均能出庭應訊。38人獲以1000至5000元現金保釋至明年3月11日，其間不得離港，須守宵禁令及禁足連廣華醫院在內的油尖旺一帶。

羅德泉主任裁判官表示，明白禁足令涵蓋範圍闊，但由於「禁足令提及的是經常性好麻煩的地方，非法集會引起好危險情況此起彼落」，重申頒布禁足令有其必要。

【21:17】警方連日圍堵理工大學，引致前晚（18日）大批示威者欲從佐敦及尖沙嘴兩路「圍魏救趙」，營救被困理大的示威者，與警方爆發激烈衝突，多人被捕，今日共有242人在6個裁判法院提堂。其中80名男女今晚被押往西九龍裁判法院應訊，全控以暴動罪名，包括有42名學生、2名護士及1名救護員，其餘被告職業包括教師、保安員、攝影師、跌打醫師等，案件至晚上9時15分終開庭處理。

80名被告（64男16女）介乎16至41歲，他們涉嫌於今年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人參加暴動，80人被拆分成4宗案件、每宗案件各20人提訊。逾百人下午兩時半已抵達法庭，拿籌旁聽，司法機構更另開設一個法庭予家屬旁聽。4案分兩個法庭同時處理，案件至晚上9時15分終開庭處理。

根據控罪書，首案依次起訴救護員區啟泰（25歲）、學生陳俊宇（22歲）、學生陳建熹（18歲）、學生陳建希（18歲）、學生陳國庭（18歲）、學生陳力圖（21歲）、分析員陳子健（22歲）、教師鄭浩麟（25歲）、廚師鄭子峰（23歲）、無業的鄭偉傑（23歲）、售貨員張浩然（24歲）、電腦技術員張元山（23歲）、文員周明摯（41歲）、無業的鍾子杰（28歲）、學生方淦輝（23歲）、汽車技工馮天程（21歲）、司機何焯銘（34歲）、學生何頌賢（20歲）、學生何仲玹（22歲），以及銷售員何家堯（25歲）。

次案依次起訴技術員黃權龍（22歲）、學生孔君濠（21歲）、學生高晞朗（17歲）、學生桂雋豪（19歲）、學生黎俊文（21歲）、女學生林君悅（16歲）、運輸工林子浩（30歲）、學生劉達森（18歲）、數碼媒體工作者李沛翹（25歲）、學生李德輝（22歲）、學生馬奕熙（19歲）、兼職酒保魏健（17歲）、侍應彭大展（25歲）、電腦技工宋博通（20歲）、學生譚樂軒（20歲）、學生譚文駿（21歲）、物業管理員譚伯全（24歲）、學生鄧永明（22歲）、學生田浩輝（20歲）和檢查員董浩霖（23歲）。

第三案依次起訴學生翟耀瑋（18歲）、學生陳卓男（20歲）、學生陳志遠（20歲）、學生鄭文豪（19歲）、保安員張振鴻（31歲）、女學生張婉兒（19歲）、女學生趙泳姿（19歲）、學生周豐德（20歲）、室內設計師周家豪（27歲）、女學生朱梓瑩（20歲）、學生鍾凱文（19歲）、女倉務員古倩誼（21歲）、女學生何羚甄（17歲）、女學生黃沅詩（18歲）、九巴技工洪家穎（24歲）、銷售員黎國文（23歲）、學生林堅信（21歲）、兼職咖啡師林煒綸（21歲）、女學生李傑思（18歲）和學生李浚維（18歲）。

第四案依次起訴建築工勞俊軒（27歲）、學生呂鋒（20歲）、舞台技術員雷曉天（24歲）、無業的梅晉豪（23歲）、跌打醫師吳卓泓（22歲）、女學生吳進欣（23歲）、學生吳悅橋（25歲）、攝影師倪卓傑（25歲）、運輸工柯俊明（23歲）、學生安俊彥（20歲）、女文員潘伊晴（24歲）、學生蕭竣旻（20歲）、女平面設計師蕭子慧（23歲）、女侍應蕭穎鈊（22歲）、女學生戴卓欣（20歲）、女售貨員黃靖斐（19歲）、學生王智勇（22歲）、女護士黃紫情（26歲）、學生黃添樂（25歲）和女護士余嘉晴（23歲）。

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