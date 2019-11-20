野戰迷被殺案次被告：事主多次不誠實買賣裝備　策劃「整蠱」不涉傷害 (20:40)

被告依次為地盤工人嚴汝衡（27歲）和海事處小輪助理員周正賢（21歲）。兩人被控於2017年5月28日，在香港與黃朗祺一同謀殺郭葦諾。首被告原另被控一項「傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，惟法官今向陪審團表示，經處理法律議題後，現指示他們裁定該控罪不成立。

次被告今出庭自辯時，他稱尊敬首被告，二人屬非常要好的朋友。至於事主，次被告形容其性格「都幾火爆」，與其他人交易時「唔係咁誠實」，曾於2015至2016年間與朋友買賣野戰裝備時，作出不誠實行為，例如提供較次等的貨品。次被告亦曾成為受害者，並遭事主恐嚇，如他不繼續付費，事主便會「將件事放上網」稱他騙走相關貨品。

次被告又稱，他將事件告知首被告後，首被告遂與次被告商討多個計劃以「整蠱」事主，包括邀約事主晚上行山時把他綁成人質，拍攝或偷取其裝備等，讓事主與他們解決紛爭，惟當中不涉傷害或毆打事主的行為。

次被告續說，他在案發當晚躲在山上的茶水亭附近，等待首被告和事主現身，並聆聽二人的說話內容，形容他們談及事主的不誠實行為時，事主「反應好大、似發脾氣」，稱「我冇賣過假嘢畀Benard（次被告洋名）」。他當時因擔心首被告受襲，故現身欲制止事主，並看到事主正扯着首被告的衣領，欲揮拳打對方。案件未完，明日（21日）繼續。

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