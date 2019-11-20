防暴警按密碼入屯門寶怡花園　首有居民投訴違例執法 (19:39)

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新聞稿指出，寶怡花園居民投訴內容包括防暴警在10月28日晚上，在沒有徵得業主委員會同意和沒有搜查令的情況下，擅自按密碼進入寶怡花園平台調查，其間呼喝居民。10月29日凌晨，防暴警經管理員開門，再次進入寶怡花園平台。

新聞稿續提到，防暴警在10月28日晚上至29日凌晨，無故向寶怡花園平台發射3輪催淚彈，導致多名居民身體不適。至少兩個住戶的玻璃窗被防暴警施放的流彈打碎，其中一戶有長者事後感身體不適須送院治療，至今仍未出院。

新聞稿稱，這是數月來首次有屋苑居民集體投訴警方，寶怡花園居民希望更多業主立案法團或業主委員會站出來，令當局正視警察濫權侵犯私人地方的問題。業委會促請警方調查28日不明刺激氣體事件，以及糾正28日晚至29日凌晨的錯誤行為。業委會在事件後，已經增加保安員數目及培訓，以及將平台密碼鎖改為拍卡鎖，防止警察再次擅闖。業委會會視乎投訴警察課的調查結果，考慮其他追究行動。

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