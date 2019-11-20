東華三院：5學生阻港鐵車門關上將被記過　教育局：有助明辦是非 (22:20)

學生干擾鐵路服務、堵塞道路等行為 不但危險，亦會影響其他市民，更屬嚴重的違規甚或違法的行為，絕不能接受，教育局支持學校嚴肅跟進，按校本機制予以適當的懲處，絕不姑息，以及在懲處後提供跟進輔導。局方注意到東華三院今日發表聲明，就轄下一所中學有個別學生，因阻礙港鐵列車車門運作而作出輔導、教育及記過處分。局方認為此舉有助同學明辨是非，以及作為負責任公民應有的態度。

【19:10】今早（20日）港鐵多條路線均有市民阻礙列車車門關上，東華三院發聲明表示，就有屬校東華三院盧幹庭紀念中學的學生阻礙港鐵列車車門關閉及影響列車運作一事，認為事件嚴重，必定會嚴肅處理及跟進，絕不姑息。

聲明指出，東華三院絕不容忍學生穿著校服，公然以該院學生身分在公眾場所行為不檢，影響社會安寧及秩序。院方亦不會縱容學生做出任何破壞公眾安寧的行為，學校將會按既定程序處理做出以上不當行為的學生，並予以嚴正懲處。

聲明又指出，校方今早立即派老師到港鐵站尋找有關5名學生並帶回校，並即日約見其家長到校溝通，除予以口頭警告外，亦將記過處分。校方會向全校家長發信交代事件，呼籲學生切勿干犯法律。

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