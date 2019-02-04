【1120．理大】回應李家超稱900人「自首」　學生校董批說法不能接受 (18:53)

李傲然估計，理大校園內尚有約100人仍未離開，他對此深感遺憾，他說警方日前向理大校園施放逾千枚催淚彈及橡膠子彈，令校園「槍林彈雨」，亦令有毒氣體瀰漫整個九龍半島，他呼籲警方不要用武力強攻校園。理大學生會會長廖建鈞補充，相信仍留在校園的人中，有三、四成屬理大學生，又說校內食物暫時充足，但擔心留守者長期吸入催淚彈殘留物，希望警方盡快讓留守者離開。

廖表示，理大校長滕錦光近日滿面笑容現身校園附近，以及形容「the situation is good」，對此他絕不認同。對於校長多月來一直沒回應學生的訴求，至警方圍堵校園後才現身，學生會深表遺憾。他稱，周日至周一（18日）期間，有3名理大學生記者被警方以暴動罪拘捕，但校方至今未有主動聯絡或支援有關學生。

李傲然為區議會選舉大角嘴北選區候選人，同區候選人為民建聯劉柏祺。

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