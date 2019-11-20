抑鬱漢斬下病母頭顱認誤殺　官稱悲劇判24個月感化 (16:56)

辯方求情時希望法庭接納，被告李家輝（36歲）出於憐憫而殺人，被告目前已被還押超過兩年。辯方又呈上親友的求情信指出，被告是一名孝子，視照顧母親為其生命唯一目的，惟當時承受精神問題困擾，相信他餘生將感悔恨。

法官黃崇厚引述精神科醫生報告指出，被告知道其手法殘暴，但他希望透過最有效和痛楚最小的方法了結母親的性命，以盡孝子的責任。醫生推斷，被告案發前數星期已出現情緒錯亂，當時感自己無價值和絕望，幻覺亦有所增強，遂作出弒母和自殺行為。醫生同時推斷，被告當時非常不理性，被抑鬱的想法佔據，遂思考如何終止母親的性命。

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黃官指，誤殺屬嚴重罪行，即使被告母親病情嚴重，被告當時有良好意圖，他亦沒權奪取他人性命，又指被告案發前有精神科醫生跟進，被告卻沒告知對方自己正面對的問題，認為被告當初如知會醫生，或能阻止悲劇發生。黃官形容，被告的手法非常暴力殘忍，但因死者即時死亡，故死前沒承受長期驚恐和傷害。黃官又引述感化官報告指，本案不完全出於憐憫而殺人，因被告有精神問題，亦自覺未能好好照顧母親。