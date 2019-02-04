英領館職員鄭文傑稱內地被拘留遭虐待盤問　逼供出英助港示威情報　返港「被辭職」正尋庇護 (19:34)

【18:21】今年8月，時任英國駐港總領事館職員鄭文傑（Simon Cheng），在內地被拘留15日，其後獲釋返港。他接受《華爾街日報》及英國廣播公司（BBC）訪問，稱拘留期間被「秘密警察」連番虐待盤問，威迫他透露英國暗助香港示威者的情報，他又見到因參加香港示威的人被拘留。返港後數日便離開香港的鄭文傑稱，事後英方要求他辭職，但獲得兩年英國工作簽證，他目前正向外國尋求庇護，但拒絕透露是哪個國家。

報道指出，英國外相藍韜文已就此事傳召中國駐英大使表示抗議，要求中方徹查此事。

鄭文傑向《華爾街日報》表示，8月8日他由深圳乘高鐵返抵西九站，入境時被扣押，經由高鐵帶返深圳。他被交給深圳公安，隨即被通宵盤問有關英國在香港示威中扮演的角色，稍後被轉押到深圳羅湖區拘留所單獨囚禁，「秘密警察」用他的臉為其手機解鎖，他亦被迫告知手機密碼。

身體被X字形鎖在板上 少許郁動被罰唱國歌

鄭文傑稱，之後他被蒙眼、戴頭套、扣手銬腳鐐，轉送到一處不知名地點。在該處他的身體被X字形鎖在板上，繼續被盤問；又被迫一動不動的站着，稍有少許郁動便要罰唱中國國歌。他表示，盤問人員有說純正廣東話，亦有人說普通話。他被追問英國駐港總領事館中是否有人具情報或軍方背景，他為保安全，透露了其中一人的名字。

他又稱，看見拘留設施內另有10名年輕人被拘留，當中有一名女子，盤問人員聲稱她是因在香港參與示威而被捕。他被扣留多日後，曾萌生自殺念頭，最後有盤問人員着他承認嫖妓罪名，他為求盡快獲釋唯有照做，拍下認罪影片。鄭文傑稱，他於8月24日被送到深圳邊境，他自行步過一條連接深圳及香港的橋，由朋友接走。

英領館要求收集香港示威狀況資料

在BBC訪問中，鄭文傑透露英國領事館要求他收集香港示威狀況的資料，他又稱一個內地朋友因參與香港示威被捕及收押，他在深圳公幹期間曾與該友人的親友見面，親友託他把生活費交予該友人。BBC記者又問鄭有否召妓，他稱不想討論這問題，因這正是中方希望外界關注的。鄭文傑今日在facebook透露，他只是去了按摩。

鄭文傑亦在facebook講述被拘留情況，否認一切當局對他的指控，亦表明對中國司法制度不信任，故不會就事件向中國作司法追究。

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