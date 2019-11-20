林卓廷告何君堯誹謗 (16:05)

原告為林卓廷，被告為何君堯。入稟狀指出，何君堯於10月22日在社交媒體facebook專頁上載影片，內容提及林卓廷，並涉及誹謗他有關7月21日元朗襲擊事件。

原告稱，何君堯的facebook專頁有逾10萬網民讚好或追蹤，而該影片為公開帖文，網民均可點擊觀看。該影片有逾20萬人觀看，獲1000人分享帖文，1.4萬人回應帖文，其後更被轉載至YouTube、其他網上廣播平台。原告認為被告沒有表明該影片作私人觀賞之用及不得轉載，故被告須對該些轉載的誹謗言論負上責任。

原告認為，被告誹謗言論致原告的個人名譽受損，亦嚴重影響原告作為立法會議員及區議員的形象，其事業及工作亦因而成為別人仇視、鄙視及嘲諷的對象，令原告感憂慮、焦慮、尷尬。原告在10月25日曾出律師信予被告，要求被告停止誹謗言論及道歉，但被告至今仍沒有回覆。

原告表示，他是今屆區議會選舉候選人，誹論言論會影響其選情，亦應會影響他參選2020年立法會選舉。原告要求被告賠償，但沒有列出金額，另要求法庭下禁制令，禁止被告、其助手、代理人繼續發布涉誹謗的影片，或發表類似誹謗原告的言論，並強制被告永久刪除相關誹謗片段及言論。

林卓廷為區議會北區石湖墟選區候選人，同區候選人包括孔永業及梁金成。何君堯是屯門樂翠選區侯選人，同區候選人包括盧俊宇及蔣靖雯。

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