六旬的士司機認狎親女還押　下月判刑 (14:02)

現年63歲的被告認罪後，須還押去12月18日判刑，以索取事主X的創傷報告及被告的心理報告。辯方求情時透露，事主X及妻子願意接納被告回家。

案情指出，X為被告獨女，與母二人在2011年從內地移居香港，與被告同住一公屋單位。2017年7月某個周六，被告與X獨處房中，被告隔着X的衣服觸摸她的胸部和私處；又親吻X的嘴、頸和胸部。

翌年，被告再次在家中非禮X，把X上衣拉高非禮，又展露自己的下體，嘗試脫去X的褲子但不果。每次過程約十分鐘，被告說自己「搞掂」後進入洗手間。今年6月5日晚上，被告乘X睡覺時又非禮她的胸部、私處及吻她。

翌日X向同事及母親透露遭父非禮，並向母親指被告在母親不在時非禮她，X試圖反抗，但力氣不足。其後於6月20日，X告知學校社工有關事件。X母曾一度質問被告，被告承認曾觸摸X的胸部等，但指稱是X勾引他，以及抵不了性衝動而犯案。事件最終報警，被告在警誡下承認至少十次非禮X。

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