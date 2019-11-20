馬鞍山男子被淋易燃液縱火　夫婦涉擾亂秩序提堂　事主仍未清醒 (13:01)

兩名被告依次為陳海雲（33歲）和鄺耀文（39歲），兩人均報稱文員。控罪指兩人於本月11日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋的公眾地方，作出擾亂秩序行為，即以挑釁性語言叫囂及挑釁他人破壞社會安寧，而該行為相當可能會導致社會安寧破壞。據了解，他們當時在現場講粗口。

控方不反對兩被告保釋，但申請將案件押後至明年1月，以作進一步調查，包括尋找證人及公眾片段、翻查閉路電視片段。事主在事件中燒傷，至今仍未清醒，未能錄取口供。

另外，控方申請將事主匿名，解釋事件因社會事件而起，擔心事主身分暴露後，人身安全受影響，要求不公開事主身分，但辯方可獲知事主身分。

裁判官批准控方申請，將案件押後明年1月29日再訊，以及將事主匿名以X稱呼代替，兩名被告各准以1000元保釋，每周到馬鞍山警署報到一次，以及禁足連接馬鞍山公園和馬鞍山廣場的行人天穚。

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