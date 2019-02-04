美參議院通過《香港人權與民主法案》　港府稱無必要亦無理據　中方提交涉 (13:43)

【11:56】美國參議院周二（19日）一致通過《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，香港特區政府今早（20日）回應指，對此表示極度遺憾，重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務，又指法案會損害香港和美國雙方的關係和利益。

港府稱，上述兩項有關香港的法案既無必要，亦毫無理據，強調保障人權和自由為港府的憲制責任，港府亦十分重視人權和自由，必定全力維護。

港府又指，美國在過去十年在香港賺取的雙邊貿易順差為其全球貿易伙伴中最高，單在去年已超過330億美元，指美國單方面改變對香港的經貿政策，將對雙方的關係及美國的利益產生負面影響。

外交部發言人耿爽對美國參議院通過法案予以強烈譴責，認為法案罔顧事實、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政；亦警告美方認清形勢，懸崖勒馬，立即採取措施阻止法案成法。

全國人大外事委員會亦發聲明，批評美國參議院粗暴干涉中國內政，香港的暴力活動不斷升級，與美國國會插手香港事務密切相關。

中聯辦則批評美國國會及一些政客「打着人權、民主的幌子，明目張膽為『反中亂港』和『暴亂分子』撐腰」，警告美方立即停止危險的「玩火遊戲」，終止推動涉港法案的後續程序，不要在錯誤的道路上愈走愈遠，否則自食其果。

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