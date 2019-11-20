市民：政府免費渡輪較陸路方便　張建宗：紅隧管制系統嚴重損壞警將蒐證 (11:09)

【10:50】全港中小學今（20日）日復課，但部分交通設施仍未修復。運輸署昨日（19日）表示，因應紅隧設施受破壞，未能在短時間內開通，今日起安排免費渡輪分別由紅磡及九龍城來往灣仔。今早8:15起，九龍城碼頭已出現長長人龍，龍尾達翔龍灣對開。

從事法律行業的梁先生乘家人的私家車從馬鞍山寓所到九龍城轉乘渡輪，到灣仔上班，認為東鐵線不時停駛，搭渡輪較平日乘搭港鐵穩定。梁先生指自己明白香港近況，認為政府有責任紓解市民壓力及「俾多啲誠意聆聽市民訴求。」

從事金融行業的楊先生居於翔龍灣，平日乘搭巴士往中環上班，但因現時巴士改道轉行東隧，車程大增至兩小時，今早嘗試改乘波輪。楊先生指現時交通有些微不便，但影響只屬短暫性，認為政府可做到更多，現階段應疏導交通，希望情況不要再持續惡化，否則對雙方都非好事。

不願透露職業的A先生（化名）表示香港空氣好差，今早特別戴上N95口罩乘渡輪到銅鑼灣上班，指渡輪只花15分鐘過海，比陸路更方便，並認為示威者不應阻塞紅隧。

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