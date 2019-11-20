【1120．理大】留守者持弓箭及美國國旗與警對峙　氣氛一度緊張 (09:15)

美國參議院周二（19日）一致通過《香港人權與民主法案》，以及限制非致命武器出口的《保護香港法案》。

今早7時許，理大4名留守示威者手持美國國旗及弓箭，走到面向漆咸道南的A座平台。有人揮動美國國旗，一度稱要將美國國旗射向警察防線方向，但最後未有拉弓。其中一人在平台邊揮美國國旗，與防暴警對罵。現場氣氛一度緊張，在場大部分記者均戴上防毒面罩。

之後又有手持弓箭的示威者，在G座對開向無人方向拉弓，又在平台找掩護四處向外張望，其後離開平台。

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昨晚10時許，天主教香港教區輔理主教夏志誠及前香港基督教循道衛理聯合教會會長袁天佑牧師伉儷到理大，逗留約4小時後離開。他們稱共接觸過7至8位留守者，各人均面對不同壓力及心理關口，未能說服他們自願離開，但尊重他們決定，會嘗試要求當局讓留守者親友入校見面。

3人透露，接觸到的包括在職人士及中學生，有留守者態度堅定、不太願意對話，另有人「左思右想」；部分人認為不應放棄，亦有人認為自行離開與否，和最後被捕均無分別，所以選擇繼續留守，或考慮自行尋找其他方法逃離。

夏志誠稱會向當局提出讓留守者家長、師長或朋友到理大溝通及遊說，又表示已留下聯絡方法，可以陪伴留守者前往警署，假如有需要亦願意再到理大協助。

另外，香港大學校長張翔凌晨與港大法律系首席講師張達明到理大G座，表示準備與留守理大的一名港大學生對話，但張翔逗留約一個半小時後離開，稱最後未有與該學生見面。據了解，港大校方一直有與該名學生以手機信息聯絡，但學生最後未有依約見面，但相信該生仍在理大校園內。

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