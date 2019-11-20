【1120．理大】滕錦光再呼籲留守者盡快和平離開 (16:10)

【15:48】理大校長滕錦光會見記者，表示過去數日為確保在校園內的人安全，與警方有共識，校園內的人若不用武力，警方也不會用武力，這在過去數日是成功的。

部分示威者仍然留守理大校園，暫難確定數目，但校園內有危險化學物，並不安全，衛生條件亦差，擔心他們的安全及健康，呼籲留守者盡快離開。

若留守者對由校園出來感擔心，他早前曾陪示威者去警署，感覺過程和平，希望留守者利用這機會出來，愈快出來愈好。他又說，從沒與警方談及撤離死線。

【14:19】香港大學法律學院首席講師張達明今在facebook表示，已經有超過600名原本滯留在理大的人安全離開，仍然有不少人因為種種原因不願意離開，包括未成年者。

張表示，與警方商討及作出具體安排的過程中，看得出各方很關心滯留在理工大學的年青人及學生的安危，希望能夠盡最大努力減低不必要的衝突，避免流血及悲劇的出現。他稱感受到無論是警隊管理層及眾多前線工作的警員，也有很大誠意並盡量配合，很多時亦願意特事特辦，僅在此表達衷心感謝。

【13:16】在理大協助未成年人士離開的天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，今早得知保安局長李家超指未成年者離開理大範圍屬「自首」，感到非常愕然及詫異，因警方一直承諾登記資料的行動並非拘捕，惟保留起訴權利。李建文表示，有本來打算由校長陪同離開得學生，得知李家超的說法後感到猶疑，期望保安局能盡快澄清，亦希望警方可堅守承諾，令學生可安全離開理大。

香港中學校長會主席鄧振強表示，暫未收到消息指過去兩日由校長陪同離開的學生被拘捕或上門搜屋，現時估計仍有數以十計的中學生在理大範圍。

【13:15】天主教香港教區輔理主教夏志誠再到理大，陪同一名少年離開理大。夏志誠表示今日凌晨曾與該少年傾談時，對方已考慮離開，今早少年致電夏志誠，希望由夏志誠陪同離開理大。夏志誠表示少年表現冷靜，相信他已深思熟慮。

另外，夏志誠凌晨跟7至8名留守者傾談，並已留下聯絡方法，故今日稍後未必會再到理大與留守者見面。

【12:57】記協對警方連日封鎖理工大學及一帶道路行動中，連串限制新聞及採訪自由表示極度失望。

警察公共關係科於上周日（17日）晚上約十時，突宣布封鎖理大校園，所有校內人士包括記者，均會被視作參與暴動而被拘捕，除非能夠出示警察通例涵蓋之三類記者證明文件，惟仍有最少13名校媒及網媒記者被捕，另外被圍困的記者雖然出示有效證件，但仍需接受警方搜查才可離開。

記協指出，警方只容許已經在場之傳媒機構以「一換一」方式輪換記者，並禁止已經撤離的機構再派員採訪，令大量為外媒工作而無人可以輪換的自由身記者，在電池用完後要被迫離開理大。

記協又批評前線警員濫權，有3名記者被胡椒槍近距射擊，4名換班記者被槍指嚇阻礙其進入現場，另一名持有效證件之攝影記者被警要求下跪及手機解鎖。

記協認為上述安排嚴重違犯《基本法》中新聞自由的規定，大大削弱傳媒對警方任何行動之監察，要求警方立即予以糾正，開放現場予媒體採訪。

【12:32】理大副校長（科研發展）衞炳江與理大職員返回理大，他們稱實驗室有損毁情况，故回校檢視，但沒有透露損毁程度或位置。

【09:15】天主教香港教區輔理主教夏志誠及前香港基督教循道衛理聯合教會會長袁天佑牧師伉儷，昨晚（19日）曾到場，惟未能說服留守者離開。多名留守者今早手持美國國旗及弓箭走到面向漆咸道南的A座平台，現場氣氛一度緊張。

美國參議院周二（19日）一致通過《香港人權與民主法案》，以及限制非致命武器出口的《保護香港法案》。

今早7時許，理大4名留守示威者手持美國國旗及弓箭，走到面向漆咸道南的A座平台。有人揮動美國國旗，一度稱要將美國國旗射向警察防線方向，但最後未有拉弓。其中一人在平台邊揮美國國旗，與防暴警對罵。現場氣氛一度緊張，在場大部分記者均戴上防毒面罩。

之後又有手持弓箭的示威者，在G座對開向無人方向拉弓，又在平台找掩護四處向外張望，其後離開平台。

相關報道︰美參議院通過《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》

昨晚10時許，天主教香港教區輔理主教夏志誠及前香港基督教循道衛理聯合教會會長袁天佑牧師伉儷到理大，逗留約4小時後離開。他們稱共接觸過7至8位留守者，各人均面對不同壓力及心理關口，未能說服他們自願離開，但尊重他們決定，會嘗試要求當局讓留守者親友入校見面。

3人透露，接觸到的包括在職人士及中學生，有留守者態度堅定、不太願意對話，另有人「左思右想」；部分人認為不應放棄，亦有人認為自行離開與否，和最後被捕均無分別，所以選擇繼續留守，或考慮自行尋找其他方法逃離。

夏志誠稱會向當局提出讓留守者家長、師長或朋友到理大溝通及游說，又表示已留下聯絡方法，可以陪伴留守者前往警署，假如有需要亦願意再到理大協助。

另外，香港大學校長張翔凌晨與港大法律系首席講師張達明到理大G座，表示準備與留守理大的一名港大學生對話，但張翔逗留約一個半小時後離開，稱最後未有與該學生見面。據了解，港大校方一直有與該名學生以手機信息聯絡，但學生最後未有依約見面，相信該生仍在理大校園內。

相關報道︰

警驅散釀人疊人 16人傷重 義務急救員稱疊5層 警指傷勢與人踩人不脗合

營救者三路營救 留守者拉人留守 示威者理大鑽污水渠尋路：我們無路可走

游繩撤離理大 警拘37人包括協助司機

示威者爬雨水渠逃 Tg消息稱安全離開

理大外增援24人控暴動 6人留醫缺席聆訊