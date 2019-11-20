【交通消息．港鐵】天水圍站有人阻礙車門打架　列車不停該站 (08:04)

【07:50】由於西鐵線天水圍站有人阻礙車門及有人打架，列車未能開出，西鐵線服務受阻，朗屏至屯門站、紅磡至尖東站暫停服務。

東鐵線紅磡站至旺角東站暫停服務。由於今天是首天復課日，港鐵呼籲使用東鐵線的乘客提早出行。港鐵會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。

觀塘線亦有多宗阻礙車門運作事件，服務受阻延。請乘客為行程預留充裕時間，港鐵人員正在處理。

港鐵公布，經風險評估及與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，紅磡站及大學站今日（20日）會暫時關閉，列車亦不停有關車站。

港鐵各線其餘車站（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將於晚上11時結束。

由於今天是首天復課日，港鐵呼籲使用東鐵線的乘客提早出行。港鐵會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。

另由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

751P線由706線替代。

761P線在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

751線在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

614及614P線往元朗／兆康方向由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站。

其他輕鐵路線維持不變。

751線不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路線維持11至25分鐘一班。