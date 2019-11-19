油麻地彌敦道衝突現「人踩人」　火光處處　警用閃光彈【短片】 (22:00)

消防處表示，昨晚約11時半接獲前線消防通報，在油麻地有「人疊人」事件，其後31名傷者送院治理，當中16人是嚴重個案，分別送往7間醫院。警方下午指出，於現場拘捕近200人。

理大學生報編委會facebook先後於今日凌晨近1時半及約3時半上載兩段影片，顯示在彌敦道近登打士街，警方三架白色小巴及一架黑色車輛曾高速駛過；另一段片則見到在彌敦道近碧街，示威者一度出現「人踩人」情況，警方則在後方追捕。其時馬路及行人路皆滿佈雜物，包括傘、鞋、水樽等，有人倒在地上。

據讀者（Tsan@CP）攝於昨深夜11時許的片段，彌敦道近碧街位置其時有大批示威者在警方追捕下逃跑，該處曾出現多次閃光及巨響聲。警方今午在例行記者會承認曾使用閃光彈，表示是要引開示威者的注意力。（相關報道：警被指駕小巴撞人群 汪威遜：高速駕駛不等於不安全 警從無罔顧人命）

本報記者昨深夜11時許至翌晨所見，彌敦道碧街至登打士街之間一段，警方與示威者持續爆發衝突，示威者出動傘陣及汽油彈，警方不斷使用防暴槍、警棍、催淚彈等驅散。

理大學生報編委會fb片一： 理大學生報編委會fb片二：