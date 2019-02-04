【1118．理大外】19人控暴動　11人准保釋2月再訊 (21:55)

被告依次為學生陳浩漁（17歲）、學生盧可文（21歲）、學生禤曉諾（18歲）、報稱無業的鄺小凡（20歲）、學生黃雅穎（16歲）、旅行社職員李沛珊（22歲）、學生柯仁龍（18歲）、設計師陳俊榮（29歲）、文員溫皓忠（26歲）、學生譚俊輝（18歲）、學生謝兆龍（19歲）、學生吳日軒（18歲）、學生黃文浩（22歲）、學生馬健文（17歲）、無業的梁錫俊（22歲）、學生陸偉恒（20歲）、學生鄭梓顥（16歲）、文員林浩陽（25歲）及學生李家樑（18歲）。

5項控罪均於今年11月18日在漆咸道南與暢運道交界發生。首項控罪指稱，19名被告與其他人暴動。被告黃雅穎和溫皓忠另各被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，控罪指稱黃管有噴漆、螺絲批、火水及火柴；溫管有剪刀、鎅刀、鉗、5卷鐵線、索帶和麻繩。

黃雅穎亦被控未有出示身分證罪，指稱當警員6841出示正式證明文件以證明他是警員時，黃未能在規定下出示身分證明文件以供查閱。溫皓忠另被控一項有意圖而導致身體嚴重傷害罪，指稱他意圖使警員X受嚴重傷害。

案件今日傍晚6時許開庭，至晚上8時許散庭。控方申請將案件押後3個月，以待進一步調查。控方只反對被告鄺小凡和溫皓忠保釋，不反對其餘11人保釋；亦要求法庭頒布禁足及宵禁令。據了解，鄺小凡涉於9月8日維園非法集結及管有士巴拿被捕，在保釋期間干犯本案；溫皓忠案發時涉以槌打傷警員右眼，該警員仍然留院。

主任裁判官羅德泉拒絕被告鄺小凡和溫皓忠保釋，同時批准今日出庭的其餘11名被告以1000至5000元保釋，其間須禁足尖沙嘴及紅磡一帶；亦不准離港、要守宵禁令及每周到警署報到，案件押後至明年2月10日再訊。留院6人則押後至本周五（22日）再提堂，其間還押警方看管。

辯方投訴多名被告被捕時遭警方濫暴，包括黃文浩被警員在地上拖行20秒，當時臉部貼地，門牙崩了一半；陳浩漁遭橡膠子彈近距離打在手臂及手指；鄭梓顥被蒙面警恐嚇「帶去新屋嶺雞姦」。禤曉諾則在羈押近30小時內，有一半時間沒有用膳，多番要求只獲發清水，另多人投訴被警員威嚇迫戴裝備影相。

羅官表示會將投訴記錄在案，惟強調警方不是法庭的一部分，他不想向外界發出錯誤信息，誤以為法庭是監管警察的地方，所以只會記下和本案司法程序有關的事項。