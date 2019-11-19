曾獲嘉許消防員涉襲警藏汽油彈　孕妻聞夫被拒保釋落淚 (20:47)

消防員方志雄（33歲）被控各一項襲警、抗拒警務人員及管有攻擊性武器，指稱他本月10日在旺角山東街及西洋菜南街交界襲擊及抗拒署理警長X，並管有4支汽油彈、鐵筆、鐵槌及摺刀。被告留院多日，據悉，警方拘捕他時以膝蓋壓其頸背，被告一度不能呼吸、面頰磨地。

據了解，當晚約百名蒙面、身穿黑衣示威者堵路及縱火，警方驅散時，於10時26分目睹被告左手手持汽油彈，遂追捕，隨後被告扔走汽油彈。警方拘捕被告時，被告以左手襲擊警方，並掙扎意圖拒捕，警員面部有觸痛。隨後警方在其褲袋搜獲摺刀、背包搜獲鐵筆、鐵槌、3支汽油彈等。

據悉，被告於2011年入職，曾獲消防處長嘉許，因本案被處方停職。其懷孕妻子及約30名同僚到庭旁聽，同僚透露，被告曾參與2017年颱風帕卡襲港時在飛鵝山的營救行動；他所獲發的嘉許為「消防員最高榮耀」。被告妻子得悉被告保釋被拒後，一度啜泣，雙眼通紅。

文員涉管有伸縮棍

另案被告為報稱文員的李日（25歲），被控管有違禁武器罪，指稱他同日在上海街及弼街交界管有伸縮棍。據悉，警方當晚約11時驅散時，目睹被告手持伸縮棍，遂截停及拘捕被告。涉案伸縮棍伸長後達51厘米。

代表李日的律師投訴稱，李被捕時遭警壓在地上，並遭腳踢頭及面數次，致其左眼腫脹、鼻骨裂和流血。他隨後被帶到警車時，遭掌摑和侮辱；到達紅磡警署後，他要求見家人、律師和求醫均被拒，並延誤送院超過12小時。被告上周日（10日）被捕後，留醫至上周六（16日）出院，據悉他仍需覆診。

李日獲准以現金5000元保釋，以及與他相識十年的救世軍社工以5000元人事擔保，不得離港，須守宵禁令及每日報到，並禁足旺角一帶。

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