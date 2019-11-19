何俊仁天后站附近遇襲　手須縫針已出院 (22:20)

何俊仁其後自行乘坐的士前往律敦治醫院治理，背部有6至7條血痕，雙手受傷，左手須縫針，右手疑有地方骨折，他稱傷勢屬皮外傷。何俊仁已就事件報警，警員向他錄取簡單口供，明日將錄詳細口供。

【20:56】民主派全體議員發表聯合聲明，強烈譴責兇徒暴行，敦促警方從速將兇徒緝拿歸案。聲明指出，近月相繼多名民主派人士遇襲，是文明社會所不能容的，要求警方必須重視一連串案件，盡速破案。

【20:20】民主黨前主席何俊仁傍晚在港鐵天后站附近遇襲，民主黨立法會議員涂謹申稱，事發時何俊仁乘港鐵下班，途中發現有幾個黑衣人尾隨他，並持棍追打他，何俊仁走避不及，背部被打傷流血，現時在律敦治醫院接受治理。

2006年8月，何俊仁在中環一間麥當勞快餐店內遇襲，遭數名手持木棍及以鴨舌帽遮臉的兇徒亂棍毆打數分鐘，當時何俊仁頭部、手腳、胸部至少中10至20棍，血流披面、鼻骨骨折、右眼睜不開，及後需接受手術，何俊仁當時留院數天後出院。

涂謹申為今屆區議會選舉候選人，其對手為李家軒。