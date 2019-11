警被指駕小巴撞人群　汪威遜：高速駕駛不等於不安全　警從無罔顧人命 (17:58)

有記者問及警方行動疑釀成人踩人,汪威遜指出,當時上千人在旁擲汽油彈、衝擊警方及有機會搶犯,警方在無可選擇下使用閃光彈「引開他們的注意力」,以盡快繼續處理現場情況;警方即場拘捕近200人。

另有記者質疑警方高速駕駛小巴撞向人群是罔顧人命,汪威遜稱此說法錯誤,強調警方從頭到尾「無做過一件事是罔顧人命」。他表示,警方行動是出於戰術考慮,事前已警告在場者遠離;又稱警方當時要有效拘捕「無法無天的暴徒」,難度高且警員要面對很大壓力,又說「高速駕駛不等於不安全(drive fast doesn't mean it is unsafe)」,呼籲公眾理解警方執行工作時面對危險。

對於今次是否警方在反修例示威的行動中首次使用閃光彈,以及閃光彈是否正規防暴警的裝備,還是飛虎隊其他特別部隊的裝備,汪威遜回應稱,警方面對極端暴力,「只要現場環境需要,我們有的裝備都會讓同事用……不存在特別邊啲彈第一次用、幾時用」。有指警方已出動飛虎隊,他表示,若現場情況嚴重,警方「有人訓練咗要去處理咁暴力嘅情況」,不排除會用任何方法處理。

