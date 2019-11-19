冬季流感料流行甲型H3　高峰期12月底開始 (19:49)

賴偉文稱，目前流感陽性比率較低，相信流感季節不會於短時間來到，但根據過往經驗，冬季流感高峰期會於12月底至1月開始，而注射流感疫苗後需要最少2星期產生抗體，建議長者要開始注射流感疫苗。賴續說，過去約一個月已有34%醫管局員工接種流感疫苗，醫管局會繼續做推廣，並有信心今年能超越去年40%的接種比率。

醫管局今年新引入「多重PCR測試」取代原本的「PCR測試」，在流感高峰期間為所有有呼吸道徵狀的入院兒童做流感快速測試，新技術較舊技術所需的時間長，由化驗至出報告由約半小時增至一小時，但能額外測出多種病毒和細菌，包括腺病毒、冠狀病毒、鼻病毒、腸病毒、副流感病毒、百日咳等，測試準確度超過90%。

賴偉文指出，鑑於急症室輪候時間可能較長，急症室醫護人員會因應情況，可能在病人輪候時已為其抽鼻樣本作化驗，加快流程。

賴續稱，醫管局七個聯網均有醫院能提供有關化驗，其他醫院每日會有5至6班車運送化驗樣本至有關醫院進行化驗，而瑪麗、瑪嘉烈和威爾斯親王醫院更有24小時實驗室，晚間其他醫院若有緊急個案，會轉送這3間實驗室。賴稱，期望所有個案由抽樣本至取得報告結果的時間少於24小時。

賴偉文預期，引入新測試能幫助臨牀用藥和分配不同的病人入住不同病房。他說，會因應「多重PCR測試」在兒童病人推行情況，日後考慮擴展至成人身上使用，目前成人仍維持使用流感「PCR測試」。

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