【1119．理大】稱兒只想支援理大　母：大學生喺大學叫暴動，呢個係乜嘢社會 (18:30)

陳太（化名）今早才知就讀港大4年級的兒子及其女朋友一同被困理大，她說，兒子自小乖巧伶俐，即使今早與她通電話時仍表現冷靜；兒子及其女友均沒有受傷，兒子更向她表示校內的乾糧足夠充撐一個月。

陳太說，曾勸兒子盡快走出校園，亦有港大代表聯絡她商討事宜，惟兒子未有回應。她怒斥政府不可思議，認為政府沒有以人道方式處理事件。

另一陳太稱，其18歲兒子就讀大學一年級，自從今早通過電話後就未能與其聯絡。她說兒子周日只是打算支援，「佢話入一入去幫手，會返屋企食飯，跟住就無返嚟」，他的兒子有少許受傷，據了解未有接受治療。

陳太不反對孩子參與社會運動，明白孩子遇到不公平的事想改變，但作為母親還是最想他平安回家，兒子曾向她表示「出去又係十年，留喺到又十年」，她希望兒子不要再「硬頸」，盡快離開校園回家。

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