【石棺藏屍案】次被告：首被告建議在觀塘海濱弄暈事主　曾到現場視察環境 (16:23)

被告依次為曾祥欣（現年30歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

次被告劉錫豪今日繼續自辯。他稱自2015年9月搬入涉案單位，最高峰時有6人同住，首被告聲稱各人都是「There」組織成員，組織亦有海外成員；而組織有一份「delete record」名單，列出目標人物及其價值，事主值3000萬美元，殺死事主可獲分該筆獎金。次被告憶述，首被告「一直話講嚟吹水」，故他不相信此事，並形容首被告「鐘意攞呢啲，飲酒後吹水」。

次被告說，案發日凌晨，首被告主動提及事主問他借錢，而首被告認為事主十分富有，舉例他的信用卡限額無上限、銀行有8位數字存款（逾千萬元），遂建議在觀塘海濱趁機弄暈事主，取走其財物。次被告當刻認為「好無聊，又喺到吹水」，亦不相信首被告會付諸實行，但仍陪同首被告到現場視察環境，解釋稱「唔好意思拒絕，佢（首被告）嗰時三、四個月唔使我交租」 ，「嗰時係感激佢」。

次被告續稱，首被告發現現場太多「天眼」，次被告曾勸說「唔好搞咁多嘢」，又反問「你話整暈啫，一陣整死人點算」，希望「潑冷水」讓他結束計劃，盡快回家睡覺。次被告因鼻敏感服用藥物，回家後隨即睡覺，其間遭首被告叫醒，要求次被告到廁所嗅一瓶「哥羅芳」，但次被告不知有何用途。

對於首被告指稱次被告曾在3月初與事主飲酒時，希望落藥迷魂事主之說，次被告明言「無發生過」。聆訊午續。

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