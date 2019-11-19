醫管局：伊院醫用壓縮氣體系統未受污染　兒科婦產科病房優先清潔 (21:06)

醫管局又稱，伊院個別非緊急手術因有員工病假，需作人手調動而重新安排，已通知有關病人。由於病房仍然擠迫，消防處救護車昨晚至今日中午曾分流部分較穩定個案至鄰近醫院急症室。

【15:32】警方昨（18日）在伊利沙伯醫院外，施放大量催淚彈，有報道稱伊院醫護人員憂醫院附近空氣受催淚煙污染，改用樽裝醫療氣體，並取消昨日部分非緊急手術，以免樽裝氣體不足。醫管局今午（19日）在facebook表示，改用樽裝醫療氣體後，伊院昨日的手術服務未受影響；又稱經檢查後，從街外抽取空氣使用的「醫用壓縮氣體系統」無異常。

醫管局指出，一般情況下，伊院手術室使用的醫用壓縮氣體系統，會抽取室外空氣經過濾後混合使用；但該院受昨日「加士居道的突發事故」影響，手術室團隊關注手術室醫用壓縮氣體的質素，為謹慎起見及確保醫院手術服務暢順和有效運作，麻醉科醫生及手術室團隊即時停用醫用壓縮氣體系統，改用樽裝醫療氣體。局方表示，伊院今日的手術服務仍會採用樽裝醫療氣體，目前手術室運作順利。

醫管局續稱，伊院工程部及藥劑部昨聯同駐院機電工程署及承辦商，「以既定機制」檢測醫用壓縮氣體系統，無發現異常。

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