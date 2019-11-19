7．28暴動案　3被告加控無牌管有無線通訊器具罪 (15:44)

首宗德輔道西近西邊街的暴動案，控方提出增加兩項控罪，新婚夫婦湯偉雄和杜依蘭各被加控一項無牌管有無線電器具罪。新的控罪指稱，兩人案發時在西源里非以通訊事務管理局批給的適當牌照行事，而管有作無線電通訊之用的器具，即各一部無線電收發機。控罪書上，兩人管有的對講機牌子和型號一樣。

次宗發生於西邊街和皇后街的暴動案，控方要求加控第四被告徐慶鈞一項無牌管有無線電器具罪。控罪指被告在皇后街管有一套無線電收發機。

據了解，控方檢驗過涉案對講機，發現均可使用，而該收發頻率內的對講機需要申請牌照。

控方稱，由於案件將轉介至區域法院審理，為確保被告依時上庭，要求法庭頒下離港限制。主任裁判官羅德泉表示，區域法院的司法管轄權和裁判法院不同，一經刑事定罪，最高可判7年監禁。羅官最終決定各人以原定條件保釋，其間不准離港、須交出旅遊證件。

上述首宗案件控告兩男一女，涉及各一項暴動罪名。控罪指三人今年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。

第二宗案件控告24人，全部控以一項暴動罪名。經修定的控罪指，他們7月28日在西邊街和皇后街之間德輔道西一帶參與暴動；被告莫卓煇（33歲）另被控一項襲警，指他在宜必思香港中上環酒店外襲擊總督察鄧智兆。據悉，鄧智兆為前警務處長鄧竟成的兒子。

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