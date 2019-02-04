林鄭：約600人已離理大　指校園成「兵工廠」　至今仍在評估區選能否進行 (11:50)

林鄭月娥表示，過去一周有激進網民發起「三罷」，多區滿目瘡痍，校園遭受的破壞程度「令人慘不忍睹」，相信日後復修須較長時間，警方於大學內發現數千支未用的汽油彈，形容校園變成「兵工廠」及令人震驚，紅磡及尖沙嘴一帶仿如戰場。她稱，只有少部分佔領理大的人是該校學生，認為情況非常嚴重。

她指出，政府非常希望事件能和平解決，但主導權不在政府手上，若匿藏在理大暴徒用致命武器攻擊，難達至和平解決，政府已多次呼籲留守理大的人放下武器及有序地走出來。她說，直至今早，已有約600人離開理大，當中有約200名未成年者，未成年者登記資料後就可馬上離開，但警方會保留日後追究權利，警方估計現時仍有100多人留守理大，10多名校長及團體代表會繼續在內遊說。她又說，非常擔心及關注事件，雖然內心很想到場說服學生離開，但她的出現或許只會令事件升溫。

被問及區議會選舉是否能如期舉行，她指出，政府今日仍評估選舉是否能公平公正、安全有序地進行，但製造暴力和威嚇的人不是政府，是否能如期舉行的主導權不在政府，她強烈呼籲暴徒必須停止所有暴力行為、停止堵塞主要幹道及破壞公共交通設施，若2萬名票站人員難以前往票站，將很難辦到公平公正選舉。

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