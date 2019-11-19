【1119．理大】鄧炳強穿西裝現身理大外 (23:01)

【22:12】新任警務處長鄧炳強身穿西裝，在一批防暴警陪同下步行往理大校園方向。

【21:25】再有最少10人選擇自行離開理大，由防暴警押至尖東救護站等候送院。

【20:37】理大內20多名義務急救員晚上8時宣布，由於理大校園內的示威者人數已很少，加上校園內的水、食糧開始不足，考慮到自身安全，急救員將在今晚離開理大校園。

同場的醫學界立法會議員陳沛然表示，有傷者不敢到急症室，因此無論現場急救員是否醫生或護士，在現場都非常重要，以免傷者延誤治療。

教育界立法會議員葉建源較早時稱，估計理大校園內仍有數十至200人，他難以估計警方入夜後會否攻入理大。

【19:00】港大法律學院首席講師張達明離開理大，稱若有需要會再回來。他表示，昨晚（18日）至今已有500人離開理大校園，約200人年齡為18歲以下。他強調現時被拘捕不代表等同被起訴，要視乎警方有否足夠證據，如閉路電視紀錄等。

理大校董會主席林大輝亦離開，說暫無新消息，要再開會商討目前情況。

【16:52】至今午3時 拘捕登記1100人

警方在例行記者會表示，截至今午3時，警方在理大及附近拘捕和登記約1100人，當中自願離開者約600人，包括約400名成年人及約200名未成年人。據警方初步分析，自願離開者中，大部分不是理大學生。

【15:40】理大校長滕錦光下午進入校園，逗留不足一小時離開，其間記者上前追問，他一度快跑。他曾到過校內的文康大樓、Core S附近，離開時沒見與校內學生或示威者一同離去。

【14:03】香港紅十字會表示，下午再派員及義工到理大提供急救服務，一行14人的急救隊包括3名醫生及3名護士，會帶備急救用品、太空毯、食水及食物等。

【11:30】理大數十傷者陸續送院

早上10時至今，近百名在理大感到不適者到李兆基樓下的分流站，由救護員分流並帶到校園外康達徑尖東救護站的空地，等候登上救護車離開，當中大部分蓋上錫紙保暖，隨後有已登記的傷者在救護員陪同下登上救護車，不少人腳部受傷，有人需由擔架牀送上白車。

示威者C表示，上白車前只有救護員登記英文名和傷勢，未知將分流到哪間醫院及屆時會不會有警員守候。C稱問過律師，如果沒有在校內做過違法行為，被控暴動罪後入罪機會低，故弄傷手腕的他安心隨救護車離開理大。

【10:35】今早續有人步出理大 示威者曾揭渠蓋圖離開

今早約9時許，陸續有示威者從理大步出，於科學館徑的登記站登記，部分由中學校長、教師陪同。有已登記的示威者在路旁休息、打電話，亦有身穿救護反光衣的未成年者舉起「我唔係自首」字句，另有成年示威者一個跟一個由警員帶走。

尖東救護站外，多部救護車及一部消防處輔助醫療裝備車戒備，救護員在對出空地設分流站，另有6部救護車從漆咸道南駛進封鎖範圍，停泊在理大正門外。

理大李兆基樓地底行車路，有數十名示威者等候，由救護員分批帶走，現場沒有防暴警駐守。部分人因連日留在校內感到不適及發冷。現場示威者表示，有人嘗試揭開渠蓋，經渠道離開，部分人則走到中途折返。

【10:12】自昨晚（18日）起，港大法律系首席講師張達明及大批中學校長，不斷從理大各處，將未滿18歲的年輕人帶到警方指定地點登記及拍照記錄，讓他們離開理大現場。張達明至今（19日）早清晨4時半仍在檢查點及校園間穿梭，表示無法估計有多少中學生離開，但初步相信無人在過程間被捕。

有協助中學生離開的人表示，原估計有150人在理大內，但昨晚選擇離開的人數遠超原本估算，連同自願離開的成年人或超過300人。

今早8時半至9時間，陸續有約40名在理大內的示威者步出，走向科學館徑的登記站，部分由中學校長和老師陪同。警員先詢問示威者的年齡，已成年和未成年的示威者分批由不同警員搜身、搜袋，然後到臨時登記站登記。

張達明早上7時許表示，未知離開理大的實際人數，初步相信或超過300至400人，據其了解當中逾200人為18歲以下、逾百人為18歲或以上，部分18歲或以上的示威者遭拘捕。

張達明否認有人離開時被迫簽「認罪紙」

張達明稱，若純粹於校園內出現或逗留並不涉及犯法行為，除非警方有其他證據證實涉事者犯案；即使警方強行作檢控，亦不認為能滿足刑事法律中的要求定罪。他強調，單單由理大離開或出現在有騷亂的現場者，在法律上難以證明曾參與非法集結或暴動，若有留守者改變主意決定離開，他樂意提供協助，但表示警方未有就安排設死線。他否認傳言稱有人於離開時被迫簽「認罪紙」，澄清並無「認罪紙」的存在。

滕錦光：已協助40多人離開

理大校長滕錦光、校董會主席林大輝及立法會前主席曾鈺成先後到達現場了解情況並提供協助。滕錦光表示，昨午4時許已到場，惟至深夜才可進入，已協助40多人離開校園，並對校園受嚴重破壞感到難過。他稱，昨日已想進入校園，但由於警方表示當時情況不安全，才決定透過錄像發表講話。

繼昨晚有約70人經消防處及救護員分流和送院後，凌晨再有多人由救護車送院，大部分人清醒，部分可自行步上救護車。其中一名傷者傷勢較重，需要吊鹽水、以頸箍固定頭部及包上反光保溫氈，由聖約翰救傷隊及消防處救護員一同由救護車送往伊利沙伯醫院，其間有警員跟隨，並全程攝錄過程。

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