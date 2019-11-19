【1119．理大】留守者：記名離開「好蠢」　盼靠外界增援再突圍 (10:23)

今日凌晨5時許，連接理大主校園及Z座的行人天橋起火，在場記者嘗試將火救熄未能成功。有留守者蹲在地上，試圖尋找逃離理大的機會，有人鋌而走險，跳過火堆進入Z座後跑出馬路嘗試突圍，但被警員發現喝止，最後跳回校園範圍。

仍留守在理大內的示威者，有部分人到校園餐廳吃東西，有不足20歲的青年表示需要休息，走出水吧時拿着一件重甸甸的戰術背心。逾百示威者選擇離開後，校園內異常平靜，多名示威者均稱昨日估計有約1000人困在校園內，但一夜之間，有示威者選擇「自首」送院，也有人攻出校園期間被捕，亦有人成功逃脫或記名離開，估計現時留守者總數已銳減至約200人。

化名「林鄭」的15歲男學生，本來可以離開理大回家，但他決定死守，更決意攻出校園。「林鄭」認為選擇記名離開的學生「好蠢」，因為「影晒你相、抄晒你牌，遲啲一定告返你暴動罪」，反而攻出去還可能有一點希望。但面對留守者銳減，「殺出重圍」難度大增，「林鄭」希望依靠理大外示威者增援，再殺出血路。

凌晨時分，在理大VA座大樓外，一群約20歲出頭的男女走到記者前，其中幾名青年問可否「搲支煙」，記者於是與他們談起來。

面對留守者銳減，他們沒感到被背叛，「每個人有唔同包袱，如果咁講一早所有『和理非』都背叛咗我哋」。他們深明，面對裝備精良的防暴警察，要反擊必須使用更大武力，包括弓箭及更多汽油彈。但他們擔心，萬一再強攻，警方很可能以實彈回應，結果就會是「屠城」。

亦因如此，其中一名女組員形容現時只能「雞蛋撞石頭，咩都搏一搏，唔走堅死架」，決定自行尋找可能逃出生天的方法，「好過畀人打死」，其中一人坦言「我哋見唔見到聽日黎明，就睇下今晚成唔成功」。