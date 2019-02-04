禁蒙面法被裁違憲　人大法工委：嚴重削弱特首和特區政府管治權　林鄭：仍在司法程序不評論 (10:44)

特首林鄭月娥今日（19日）會見傳媒時表示，由於法庭將於明天（20日）處理案件後續，案件仍在司法程序故不會評論；但她稱明白人大法工委及港澳辦關注案件後續發展。

臧鐵偉表示，法工委認為憲法和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎，特區法律是否符合《基本法》，只能由全國人大常委會判斷和決定，任何其他機關都無權作判斷和決定。

他指出，1997年2月23日，全國人大常委會已將《緊急情況規例條例》採用為香港特區法律，因此該條例符合《基本法》。高等法院的判決嚴重削弱特首和特區政府依法應有的管治權，不符合《基本法》和人大常委會有關決定的規定，現正研究一些人大代表提出的有關意見和建議。

楊光表示，香港現行的《緊急情況規例條例》經全國人大常委會確認符合《基本法》，採納為香港特區法律，表明該條例全部規定都符合《基本法》。而特首會同行政會議依據該條例制定《禁止蒙面規例》，是依照《基本法》和全國人大常委會有關決定履行職權，該條例實施以來，對止暴制亂發揮了積極作用。

他表示，國務院將密切關注此案的後續發展，希望特區政府和司法機關嚴格依照基本法履行職責，共同承擔止暴制亂、恢復秩序的責任。

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