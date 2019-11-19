獲國務院任命為香港警務處長　鄧炳強：沿用監警會調查警方執法最好 (10:01)

鄧炳強表示，接任警務處長理應感到興奮，但過去5個月有不法之徒罔顧及衝擊法治，到處縱火、堵路及襲擊市民、警務人員，他對此感到哀傷。他會繼續承擔及支持警隊執法，呼籲示威者停止暴力。

他又稱，明白到社會上部分人對警隊執法有意見，但警方有職責維持治安。現時社會出現大規模違法事件，部分市民縱容違法行為，但仍有很多人支持警隊執法。他指出，社會上有很多假消息以及對警隊的不真確指控，警方已不斷透過例行記者會等澄清，並加強與各界溝通，減低誤會。

被問到會否支持成立獨立調查委員會，他指出監警會在調查警方有關事件上有經驗，亦已成立特別委員會作相關調查，所以他相信沿用監警會渠道是最好的。

【08:19】國務院根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名和建議，今日（19日）決定任命鄧炳強為警務處長，正式接替盧偉聰。特區政府發布的新聞稿中指出，鄧炳強的任命即日生效，盧偉聰同日開始退休前休假。警務處高級助理處長蕭澤頤今日起出任警務處副處長。

林鄭月娥在政府新聞稿中表示，鄧炳強在警隊服務逾30年，對刑事調查工作、國際聯絡事務及行動指揮方面有豐富經驗，深信他能帶領警隊，迎接未來的挑戰。

鄧炳強於1987年6月投身警隊，任職見習督察；2012年晉升為總警司，2015年晉升為警務處助理處長，2017年晉升為警務處高級助理處長，2018年11月晉升為警務處副處長。