【交通消息】因應大球場賽事　掃桿埔及銅鑼灣實施特別交通安排 (16:21)

臨時交通安排

●由下午約6時起，禮頓道與棉花路之間的一段加路連山道（北行）及新寧道與開平道之間的一段希慎道（西行）會封閉

●由晚上約9時15分起，加路連山道、加路連山道與棉花路之間的一段東院道及棉花路會封閉，以配合觀眾離開大球場，直至人群散去及道路重新開放通車為止

●在封路期間，城巴路線第5B號、新巴路線第8H號、過海路線第678號、專線小巴路線第14M、26及30號，以及居民服務路線第HR51號需要臨時改道行走

球賽後的特別運輸安排

球賽完結時，以下特別專營巴士路線會在棉花路近香港大球場提供服務：

●新巴路線第2R號（往筲箕灣（耀東邨））

●新巴路線第8R號（往小西灣）

●過海路線第914R號（往佐敦道）

城巴路線第5B號（往西區）及592號（往鴨脷洲）、新巴路線第38號（往置富花園）及42號（往華富）、過海路線第307號（往大埔中心）、601號（往寶達）、619號（往順利）、680號（往馬鞍山、沙田）及690號（往康盛花園）會加強服務。

封路地區內的路旁泊車位及停車場會暫停使用。運輸署預計掃桿埔及銅鑼灣一帶的交通會非常擠塞，駕駛人士盡量避免駕車前往受影響的地區。

【08:01】運輸署公布，截至今日（19日）上午6時，公共運輸服務最新情況如下：

由於行政大樓及收費廣場被破壞，加上相關交通管理系統破損，紅磡海底隧道（來回方向）在短期內未能開通。

九龍東及油尖旺區的主要道路仍被堵塞，部分巴士路線需要臨時改道或停駛。受影響的主要道路包括：漆咸道南近香港理工大學（來回方向）、介乎亞皆老街與梳士巴利道的一段彌敦道（來回方向）、康莊道（來回方向）及東九龍走廊（來回方向）。

【新巴城巴交通消息】

【九巴交通消息】