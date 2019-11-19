【交通消息．港鐵】尖沙嘴站尖東站重開　紅磡往返旺角東柯士甸暫停 (13:18)

【10:28】因早上繁忙時間已過，港鐵公布行走東鐵線大埔墟站至西鐵線錦上路站的免費接駁巴士暫停服務。

【09:03】港鐵今晨（19日）公布，列車服務更改如下：

‧東鐵線

由於車站設施被破壞，紅磡站往返旺角東站暫停服務；旺角東站往返上水站，每7.5分鐘一班；旺角東站往返羅湖站，每7.5至15分鐘一班；旺角東站往返落馬洲站，每23分鐘一班。

由頭班車起，東鐵線提供旺角東至羅湖落馬洲之間服務，不停大學站。港鐵將安排免費接駁巴士，於上午及下午繁忙時段來往大埔墟站至錦上路站。

港鐵指，大圍站2號月台的東鐵線列車的車頂上發現外物，情況已處理好，服務陸續恢復正常。

‧西鐵線

紅磡站往返柯士甸站暫停服務；柯士甸站往返屯門站，每3至6分鐘一班；荃灣線及觀塘線，尖沙嘴站不停站，黃埔站已重開。

‧輕鐵

751P線由705及706線替代，751線由頭班車開始不經翠湖及友愛站。

761P線在天水圍區將由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站，並返回元朗方向。

751線在天水圍區將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

614及614P線往元朗/ 兆康方向將由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站。

其他輕鐵路線維持不變。

所有輕鐵路線將維持15至25分鐘一班。