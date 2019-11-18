港鐵：大學站損毀嚴重　未確實何時重開 (19:12)

大學站今日繼續關閉，港鐵安排傳媒入內觀察。大學站經過48小時的復修及清潔後，仍散發濃烈燒焦味，月台、月台長室、客務中心、入閘機、售票機等都被破壞，多塊隔音玻璃被打碎，閘門熏黑。李家潤指，大學站曾更換路軌，而附近有3個軌旁信號箱遭受破壞，信號及通訊受阻，東鐵列車途經大學站以北的1.5公里路段時，需要由人手駕駛，車速需限制在不多於每小時22公里。

李指出，大學站由於遭受龐大的嚴重破壞，需要深層次復修，近乎要重建車站，需要關閉一段頗長時間，而由於信號損壞及兩部列車被破壞，預計東鐵服務會長時間疏落，比一般行車時間長約10分鐘。他無確實回應車站何時可以重開，稱要繼續審視修復進度。

一部由上周二至上周六一直停泊在大學站的列車被人縱火及打爛玻璃窗，天花燈槽被燒至變形，車廂之間的車間通道，其電纜亦被燒焦，駕駛艙亦被燒毀。上水亦有一部列車於上周二被燒及破壞，李指出，兩部列車需要再作檢視，未回應列車是否仍能繼續使用。

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