17歲青年涉汽油彈擲旺角警署　辯方：警用過分武力致被告手腳傷 (17:40)

民間上周三（13日）發起「三罷」行動，當晚有示威者向旺角警署投擲汽油彈，兩女一男涉干犯暴動、違反《禁蒙面法》和管有爆炸品等罪，其中兩人早前已應訊，另外一名17歲青年今（18日）出院後在西九龍裁判法院提訊，出庭時左手肘包上繃帶。少年暫毋須答辯，還押至明年1月24日再訊。
被告依次為報稱髮廊助理的周雅桐（18歲）、學生陳彥希（19歲）及廚師張境祐（17歲）。首被告及次被告早前已應訊，第三被告今出院後應訊，他被控於本月13和14日，在彌敦道與太子道西交界參與暴動，以及違反《禁蒙面法》，他另被控管有爆炸品，即汽油彈。
據了解，第三被告雙親已亡，由外婆和小姨照顧，患有哮喘，讀中一時確診患讀寫障礙症，曾赴紐西蘭升學，惟因家庭經濟壓力，就讀半年後輟學，現於一間西餐廳任廚房學徒。
代表第三被告的大律師郭憬憲在庭上投訴表示，警方拘捕被告時使用過分武力，導致他手腳受傷，有玻璃碎插入左膝內須做手術，被告今日上庭時以繃帶包紮左手肘。
主任裁判官羅德泉將案件押後，與另外兩名被告同於明年1月24日再訊，予警方作進一步調查，包括檢驗汽油彈等，其間第三被告須還押懲教署看管。被告申請保釋被拒後，有旁聽者哭泣。
逃犯條例 相關報道：
警伊院正門放催淚彈 院方停專科門診 膠紙封窗門派N95口罩予員工