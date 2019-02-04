【1118．理大】警認拘51醫護記者　稱昨晚校園Y Core有人縱火阻留守者離開 (17:04)

斥暴徒把理大變「兵工廠」製炸彈

卓孝業解釋，有暴徒換裝成醫護人員及記者，藉以逃避刑責，警方遂拘捕可疑的人。他稱，暴徒將理大變成「兵工廠」，用壓縮燃料製作炸彈，又曾襲擊自發清理路上雜物的市民，警方認為事態不能再惡化。

卓孝業又澄清傳聞，否認昨晚警方呼籲示威者從Y Core離開，同時又在該處施放催淚彈，他說該處的煙霧為校園內有人以雜物縱火，令在內的人不能離開。有傳大量被捕者被帶上火車，卓孝業亦否認。

6月至今共拘4491人

警察公共關係科總警司郭嘉銓指出，6月至今共拘捕4491人，包括3395男及1096女，年齡介乎11歲至83歲，涉及罪名包括暴動、藏有攻擊性武器、縱火及襲警等。過去周末，警方拘捕了154人，當中有103男及51女，年齡介乎13至54歲，涉及非法集結、藏有攻擊性武器及縱火等。由周六（16日）至今日凌晨為止，警方共使用了143枚催淚彈、52發橡膠子彈及海綿彈8枚。

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