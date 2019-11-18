【1118．理大】家長尖東靜坐盼見子女：這樣感覺與他距離近一點 (16:47)

相關報道：【理大】母親向警跪地痛哭 求見理大內子女

Wing表示，長子前日已在理大，當晚仍回家吃飯，但吃完又匆匆外出，「他去哪裏我都不太知道，年青人」。Wing的次子形容哥哥是「和理非」，不會衝擊。

Wing表示，兒子只是為「是非黑白發聲」，母子至今一直多次通電話，長子表示校內很混亂，但仍會幫忙收拾飯堂的餐具。Wing不解為何兒子只是「執吓嘢」都面臨被控暴動罪。

陳女士（化名）是單親家長，兩名女兒現時均在校內，她受訪時多次激動落淚。她表示，女兒雖定時報平安，但「她們說有吃飯也不知真假」，現只求結集更多家長力量，一起請求警方讓家長入校。她說，為了女兒，不介意受傷甚至死亡，亦不介意女兒留案底。

她表示，以為獨力照顧兩個女兒帶給她們安定的生活，已經很好，不料政府逼年輕人上街，每次女兒上街，她只求兩人平安回家，「兩個睡在我身旁已經很安心」。

1118衝突 相關報道：

【理大】滕錦光：獲警許可讓示威者和平離開校園 願陪同到警署

【理大】示威者留守校園 曾突圍撤退未果 爬欄破窗折返

【理大】學生校董李傲然：校內3人眼受傷 40人中水炮現低溫症 急救員不足

【理大】英美政客籲林鄭下令警隊克制 美議員：全世界都在看