【1118．理大】警方只准傳媒「接更」進校　有記者離開時被警用槍指 (13:02)

香港記者協會表示，與警察公共關係科商討後，警方稱理工大學校園現已為警方封鎖範圍，只容許新聞工作者因「接更」需要進入校園，並以「一換一」形式處理。「接更」機制每30分鐘一次，之前沒有派員進入理大採訪的傳媒，不能派員入內。
香港有線電視報道，今日有記者在理大附近離開時，被警員用槍指着，着他們慢慢走過去。香港電台亦報道，該台記者以「一換一」方式接更，嘗試走到指定位置期間，遭防暴警員用槍指向，要求舉高雙手。
此外，記協凌晨派員到理大現場，協助防線內的記者離開，警察公共關係科高級警司高振邦亦有到場協助。網媒及學生記者於清晨4時許陸續離開，但最少有兩名學生記者及一名網媒記者被捕。
另有持香港攝影記者協會有效記者證的記者，在警方截查時被要求跪低，並遭強光直射眼睛；又有警員翻查記者筆記簿、要求解鎖手機，查看手機及相機內容。
至清晨5時許，防暴警攻入理大期間，有在科學館附近戒備的警員衝出，驅散在場記者，發射多發胡椒彈。明報記者左胸中了一發胡椒彈，沒有受傷，最後撤離現場。
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