警伊院正門放催淚彈　院方膠紙封窗門　停專科門診 (14:00)

【13:15】醫院管理局呼籲公眾，以病人福祉為優先考慮，合力確保公立醫院維持正常服務；目前多個地區正出現不同程度的交通狀況，出入公立醫院的通道受阻，局方呼籲公眾避免堵塞醫院鄰近道路，影響病人服務。

醫管局發言人表示，有個別醫院的運作及病人的運送和轉院服務，目前已受到不同程度的影響，局方亦擔心病人食物、血液及其他物資的運送情況，尤其是病人樣本的緊急運送服務將會受交通阻延。

至於網上發起今日在個別醫管局工作地點舉行集會，醫管局發言人呼籲不應在公立醫院出入口、醫院範圍及鄰近醫院的場地，包括毗鄰九龍醫院及香港眼科醫院的醫管局大樓進行有關活動，確保公立醫院運作暢順及為病人提供合適的治療環境。

【13:10】伊利沙伯醫院表示，由於伊院附近發生特別事故，院方收到同事反映，報告聞到刺鼻氣味，院方現正與機電工程署人員在不同部門觀察，有需要時會加設空氣過濾裝置。院方亦正安排人手在面向加士居道的病房窗口，用膠紙封密窗門，減低影響。現時病人服務大致正常，院方正密切監察情況，確保病人及同事安全。

根據「伊院通 - QEH 員工資訊台」facebook指出，警方曾在伊院正門的加士居道施放催淚彈。

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