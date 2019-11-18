小一自行分配學位公布　親身往校查結果家長驟減 (13:40)

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【12:50】小一自行分配學位今日（18日）公布結果，受到近日社會事件影響，今年親身前往學校查閱收生結果的家長明顯比去年少，亦有家長徒步35分鐘去學校查看收生結果。

教育局早前呼籲學校除在校內張貼錄取名單外，盡量透過學校的網頁公布錄取結果，並提供指定的聯絡電話以供家長查詢，但不少到學校親身查閱結果的家長均表示，校網早上未有上載收生結果。

位於校網41的九龍塘傳統名校喇沙小學，自9時起只有約10多名家長親自前往學校查閱小一派位，人數較去年少。70歲的梁太家住土瓜灣，步行了近35分鐘到校，其孫兒雖未被錄取，但她表示沒有失望，「小朋友係咁架啦，比佢試下」。

同校網的名校瑪利諾修院學校（小學部）亦有家長親身前來查閱收生結果。女兒成功入讀該校的吳太表示，家住附近，步行到學校只需7分鐘，對於女兒以25分成功入讀該校，吳太說：「無諗過會唔得」，因為她是學校舊生。吳太表示，女兒十分喜歡該校，即使有其他直資學校錄取女兒，也屬意該校。

教育局指出，今年有52,473名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有23,340名兒童獲派此類學位。獲得自行分配學位的兒童，家長須於星期三（20日）或星期四（21日）學校辦公時間內，前往所申請的小學辦理註冊手續。

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