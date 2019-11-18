佐敦有人涉救護車「搶犯」　警遇襲鳴3槍無人傷 (12:27)

據警方今日凌晨約5時半在facebook公布，凌晨於彌敦道及佐敦道交界，一名20歲女子因涉嫌參與非法集結被捕，她因頭部受傷被安排救護車送院，由兩名警員押解。至清晨約2時40分，前往接載被捕者的救護車到達佐敦道及渡船街交界時，因為交通阻塞，救護員徒步前往女被捕者的位置。

警方續指出，清晨約3時，當被捕者、救護員及押解被捕者的警員返回位於佐敦道及渡船街的救護車時，大批示威者攻擊救護車，並搶走該名被捕者，負責押解的警員則被圍困於救護車內。暴徒向警員投擲石頭、磚塊，及淋潑不明液體。

根據網上片段，有數十名示威者一度包圍救護車並合力搖晃救護車，其間突然傳出兩下槍聲，示威者立即四散，稍後有人向救護車投擲兩個燃燒彈，之後再聽到一下槍聲。

警方表示，有一名警員因生命受到嚴重威脅下開了3槍，初步相信沒有擊中人；對於警員被襲擊並搶去被捕人，予以最嚴厲譴責。

警方現正通緝女被捕者，並指出「協助罪犯」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁10年。警方呼籲市民提供資料。

1118衝突 相關報道：

【理大】滕錦光：獲警許可讓示威者和平離開校園 願陪同到警署

【理大】示威者留守校園 曾突圍撤退未果 爬欄破窗折返

【理大】學生校董李傲然：校內3人眼受傷 40人中水炮現低溫症 急救員不足

【各區】消防九龍塘牛津道清路障 彌敦道未開通

【尖沙嘴佐敦】警尖東拘多人 有被捕者頭破血流

本片或有不當語言或暴力場面