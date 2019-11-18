佐敦有人涉救護車「搶犯」警遇襲鳴三槍　柯士甸道私家車衝防線警開一槍 (14:40)

【14:40】警方表示，昨晚（17日）約10時，因應有暴徒在柯士甸道一帶聚集，警方在該處設立防線。其間一輛私家車突然衝破防線，企圖撞向人員，人員發出口頭警告後，該輛私家車退後及再次駛前，企圖再撞向人員，人員生命受嚴重威脅，發出口頭警告無效後，一名警員向私家車開槍，私家車向尖東方向逃去。
【12:27】警方表示，今日（18日）凌晨在彌敦道及佐敦道交界拘捕一名20歲女子，當救護員將因頭部受傷需送院的女被捕者送上救護車後，女被捕者疑被示威者搶走，示威者並向負責押解的兩名警員扔磚頭等，其中有警員稱在生命受到嚴重威脅下開了3槍。警方現正通緝女被捕者。
據警方今日凌晨約5時半在facebook公布，凌晨於彌敦道及佐敦道交界，一名20歲女子因涉嫌參與非法集結被捕，她因頭部受傷被安排救護車送院，由兩名警員押解。至清晨約2時40分，前往接載被捕者的救護車到達佐敦道及渡船街交界時，因為交通阻塞，救護員徒步前往女被捕者的位置。
警方續指出，清晨約3時，當被捕者、救護員及押解被捕者的警員返回位於佐敦道及渡船街的救護車時，大批示威者攻擊救護車，並搶走該名被捕者，負責押解的警員則被圍困於救護車內。暴徒向警員投擲石頭、磚塊，及淋潑不明液體。
根據網上片段，有數十名示威者一度包圍救護車並合力搖晃救護車，其間突然傳出兩下槍聲，示威者立即四散，稍後有人向救護車投擲兩個燃燒彈，之後再聽到一下槍聲。
警方表示，有一名警員因生命受到嚴重威脅下開了3槍，初步相信沒有擊中人；對於警員被襲擊並搶去被捕人，予以最嚴厲譴責。
警方現正通緝女被捕者，並指出「協助罪犯」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁10年。警方呼籲市民提供資料。
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