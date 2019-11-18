【1118．理大】英美政客籲林鄭下令警隊克制　美議員：全世界都在看 (11:40)

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席、民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）周日（17日）在Twitter發文稱，全世界都在看理大事件的發展，中國當局及香港特區政府必須立即將局勢降溫，更多暴力及流血事件只會令情況更差。

路透社報道，有美國高層官員同日就香港局勢表示，美國譴責不合理使用暴力，呼籲各方保持克制，不要訴諸暴力，並展開有建設性的對話。該名沒透露名字的官員又稱，正如總統特朗普所說，美國期望北京兌現《中英聯合聲明》的承諾，保障香港的民主自由和司法系統。

英國前外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）、前下議院議長白高漢（John Bercow）及上議院議員貝內特（Natalie Bennett）聯署去信林鄭月娥，要求她下令警隊克制。

聶偉敬稱，林鄭月有責任盡一切努力阻止「大屠殺」，須下令警方克制，不要使用實彈或其他致命武力，校園出現流血事件會對整個香港造成破壞性影響。他譴責警民雙方使用武力，呼籲雙方克制，懸崖勒馬。

白高漢敦促林鄭月娥履行保護香港市民生命的責任，特別是年輕人。他表明不會包容小部分示威者的暴力行為，但相信港人有權擁有自由、尊嚴和基本人權。貝內特表示，林鄭月娥需將局勢降溫，而非令局勢升溫。

另一上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）稱香港正處於關鍵十字路口，警方非適當地使用武力令香港出現如此局面，林鄭月娥須立即行動，避免出現流血事件。

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