【1118．尖沙嘴佐敦】警開防暴槍往彌敦道推進制服2人　金馬倫道有女子小腿中彈【短片】 (14:46)

【14:38】警方在金馬倫道一邊開防暴槍，一邊向彌敦道推進，並制服2人。示威者稍後四散。

【14:23】在金馬倫道及漆咸道南，有一名女子的小腿中彈流血，由醫護人員治理，但治理期間警突然在百周年公園入口射多枚催淚彈，該女子由眾人抬走往百周年公園繼續治理。

【14:02】 示威者再在金馬倫道及漆咸道南結集。警以多發TG及橡膠子彈企圖擊退示威者，惟前線示威者沒有去意，後排示威者不停在內街來回傳遞水、雨傘等物資。

【13:48】示威者多番向理大方向推進，警方以多發催淚彈還擊，雙方僵持，示威者未有去意。示威者一直大叫「去poly救學生」，從沒間斷。示威者推前期間，警發多枚催淚彈並突然向前衝，制服至少3人。示威者退入百周年公園及附近內街。

【13:40】本來四散的示威者再於金馬倫道及漆咸道南聚集，與警對峙。

【13:32】警方再放一輪催淚彈，示威者退後，一批退入金馬倫道，一批退入百周年公園。

【13:23】約10名便衣警向示威者方向前進，揮動警棍，但由示威者擲磚，警未有接近示威者防線；同時加連威老道已有20名防暴戒備，警方之後舉黑旗，稍後發射催淚彈。

【13:16】示威者由寶勒巷轉出漆咸道南，有約10名防暴警在金馬倫道戒備，示威者隨即設傘陣，但警後退，示威者數著1、2、1、2向前推進，又說「勇敢啲呀香港人」。警退至加連威老道，逾百名示威者在金馬倫道與警對峙，示威者不時擲磚，不過與警距離太遠。

【13:06】百逾個示威者設路障後，沿堪富利士道往尖東方向前進，一路行一路叫「救學生！」、「去poly，救學生！」

【12:53】在尖沙嘴，數十人戴上口罩，在彌敦道及堪富利士道一帶聚集，有人用竹枝、鐵欄、磚頭等沿彌敦道設路障。

【10:41】科學館對出加連威老道位置，約10名警員駐守。

【10:08】防暴警退回金馬倫道與漆咸道南交界。

【10:04】防暴警封鎖金馬倫道與加拿分道交界。

【10:03】防暴警於金馬倫道舉橙旗警告。

【09:50】柯士甸道木球會對出一帶被封，約20名警員駐守。記者舉手機拍攝，被警員喝斥「放低手上武器」。

【09:42】有人在彌敦道與德成街交界設路障。

【09:30】華懋廣場外數十人被捕 索帶反綁雙手

警方在尖東華懋廣場外拘捕數十人，被捕者排成數行坐在地上，雙手被索帶反綁，及後被分批押上警車。

【08:14】於尖東市政局百周年紀念花園，有防暴拘捕年輕人，使用警棍及胡椒水，有被捕者被警棍打傷，頭破血流。

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