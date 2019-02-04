【1118．尖沙嘴佐敦】示威者向理大推進　指揮官：若有汽油彈將以實彈戒備【短片】 (20:23)

【20:23】示威者在彌敦道與西貢街交界用竹枝紮成大型路障。

【20:21】大批理大內傷者分流後在救護員及義務急救員陪同下，到尖東救護站對開接受初步治理，坐下後防暴警隨即築起防線包圍及登記資料。現場有救護員稱，估計衝突範圍內有多達70名傷者。

部分輕傷無需攙扶者需連成一排，在防暴警押解下到分流處接受初步治理。陪同傷者離開理大的義務急救員一字排開，相信很大機會直接被捕。

【20:07】尖東海傍，示威者沿麼地道、梳士巴利道兩路向理大推進，其間曾投擲至少一枚汽油彈；警方不停發射催淚彈，其間指揮官向警員說，若有汽油彈，將會以實彈戒備。

【20:00】佐敦道及彌敦道交界再有示威者扔汽油彈，警方則扔催淚彈，防暴警將防線推前至佐敦道。水炮車曾射水及滅火。

【19:45】位於科學館道Hotel Icon門前有兩粒催淚彈。示威者退回麼地道。

【19:43】在彌敦道的示威者不斷掟汽油彈，欲抵擋防暴警察及向前推進，防暴警以催淚彈擊。水炮車到場，但未射水，示威者已向佐敦道內街後退。

【19:39】數以百計戴口罩的人聚集科學館道，表示所有人都要入理大，科學館道至少有20名防暴警戒備，警員用揚聲器表示只要跟警方保持適當距離，保持和平，警方不會有行動。不過後來警方表示，示威者有遮陣，所以可能使用催淚彈。

在科學館道的警員舉黑旗，並戴上防毒面具。警方又要求市民放棄遮陣，聲稱會令現場環境危險，倒數10秒要求市民放下雨傘。記者所見，站最前的人都是便服，甚至不是黑衣，沒有防毒面具等裝備。警方警告市民要放棄遮陣時，不少示威者都高舉雙手，亦沒有任何人向警擲物，而警方與示威者距離不足50米，警方施放催淚彈。

【19:22】警方在佐敦道彌敦道交界不停施放催淚彈，水炮車在彌敦道射水，大部分示威者向佐敦道方向逃跑。約10分鐘後，警方再射催淚彈，但部分示威者繼續向柯士甸道推進，一邊大叫：「救Poly呀！」

彌敦道有示威者以多支汽油彈製成路障，阻止防暴警察繼續向前推進。

【18:56】大批傷者被分流後在救護員及義務急救員陪同下，到尖東救護站對開接受初步治理，坐下後防暴警即時築起防線包圍及登記資料。現場有救護員稱，估計衝突範圍內有多達70個傷者。

【18:45】金馬倫道及漆咸道南示威者及警方再開始攻防戰。一名示威者打碎交通燈時，被警用胡椒球彈槍射擊，惟示威者沒有停止，多名警員以橡膠子彈、海綿彈及胡椒球彈槍射擊示威者群，示威者以汽油彈還擊。其後銳武裝甲車再衝破路障，車頂警員向百周年公園、金馬倫道、漆南發催淚彈，示威者暫時後退。

【18:19】數百名示威者油麻地經尖沙嘴警署，轉入柯士甸道往理大。

【17:44】金馬倫道及漆咸道南交界再爆衝突，示威者設路障期間，警突然在沒有警告下發射橡膠子彈，示威者以多枚汽油彈還擊，燒著路障後火勢猛烈，警再發胡椒球彈、橡膠子彈等，過程歷時約5分鐘後平靜下來。示威者及警方均未有推進或撤退。

【16:15】有人在漆咸道南尖東百周年公園對開堵路及縱火，防暴警施放多枚催淚彈，並以水炮車及裝甲車驅散。有人在橫街向裝甲車方向投擲燃燒彈，防暴警在裝甲車上發射防暴槍還擊。

【14:38】警方在金馬倫道一邊開防暴槍，一邊向彌敦道推進，並制服2人。示威者稍後四散。

【14:23】在金馬倫道及漆咸道南，有一名女子的小腿中彈流血，由醫護人員治理，但治理期間警突然在百周年公園入口射多枚催淚彈，該女子由眾人抬走往百周年公園繼續治理。

【14:02】 示威者再在金馬倫道及漆咸道南結集。警以多發催淚彈及橡膠子彈企圖擊退示威者，惟前線示威者沒有去意，後排示威者不停在內街來回傳遞水、雨傘等物資。

【13:48】示威者多番向理大方向推進，警方以多發催淚彈還擊，雙方僵持，示威者未有去意。示威者一直大叫「去poly救學生」，從沒間斷。示威者推前期間，警發多枚催淚彈並突然向前衝，制服至少3人。示威者退入百周年公園及附近內街。

【13:40】本來四散的示威者再於金馬倫道及漆咸道南聚集，與警對峙。

【13:32】警方再放一輪催淚彈，示威者退後，一批退入金馬倫道，一批退入百周年公園。

【13:23】約10名便衣警向示威者方向前進，揮動警棍，但由示威者擲磚，警未有接近示威者防線；同時加連威老道已有20名防暴戒備，警方之後舉黑旗，稍後發射催淚彈。

【13:16】示威者由寶勒巷轉出漆咸道南，有約10名防暴警在金馬倫道戒備，示威者隨即設傘陣，但警後退，示威者數著1、2、1、2向前推進，又說「勇敢啲呀香港人」。警退至加連威老道，逾百名示威者在金馬倫道與警對峙，示威者不時擲磚，不過與警距離太遠。

【13:06】百逾個示威者設路障後，沿堪富利士道往尖東方向前進，一路行一路叫「救學生！」、「去poly，救學生！」

【12:53】在尖沙嘴，數十人戴上口罩，在彌敦道及堪富利士道一帶聚集，有人用竹枝、鐵欄、磚頭等沿彌敦道設路障。

【10:41】科學館對出加連威老道位置，約10名警員駐守。

【10:08】防暴警退回金馬倫道與漆咸道南交界。

【10:04】防暴警封鎖金馬倫道與加拿分道交界。

【10:03】防暴警於金馬倫道舉橙旗警告。

【09:50】柯士甸道木球會對出一帶被封，約20名警員駐守。記者舉手機拍攝，被警員喝斥「放低手上武器」。

【09:42】有人在彌敦道與德成街交界設路障。

【09:30】華懋廣場外數十人被捕 索帶反綁雙手

警方在尖東華懋廣場外拘捕數十人，被捕者排成數行坐在地上，雙手被索帶反綁，及後被分批押上警車。

【08:14】於尖東市政局百周年紀念花園，有防暴拘捕年輕人，使用警棍及胡椒水，有被捕者被警棍打傷，頭破血流。

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