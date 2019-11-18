【1118．各區】示威者彌敦道匯合　警推進制服多人 (23:59)

【11月19日00:20】油麻地彌敦道攻防戰持續。尖沙嘴梳士巴利道有多輛汽車在路上被縱火。

【11月19日00:07】紅磡蕪湖街近漆咸道北有示威者與警方以汽油彈及催淚彈互攻。

油麻地彌敦道大批示威者繼續與警方衝突。

【11月18日23:50】麼地里示威者全部撤到漆咸道南，水炮車亦到場戒備。

【23:45】警方在窩打老道、佐敦道、彌敦道拘捕多人，全部面向牆蹲在地上，記者目測有數十人。

【23:30】麼地里防暴警突然衝前，示威者退至麼地道，但防暴警再想推前時，突然有的士駛向警防線，警員要為的士開路。

【23:23】有速龍在窩打老道突擊，制服至少一人，防暴警察隨即在彌敦道推進，多名示威者被制服。

【23:20】油麻地彌敦道示威者緩緩進逼，警方防線不斷後退。

【23:13】窩打老道及彌敦道兩條防線的示威者在彌敦道連成一線，不斷向警方防線投擲燃燒彈，警方一度退後，不斷施放催淚彈。

【23:04】窩打老道與彌敦道交界防暴警呼籲示威者「乖乖地投降啦」。

【23:00】尖東示威者早前3個主要據點：麼地道、紅磡繞道及百周年紀念公園均已被警方佔據，示威者現退至麼地里。

【22:59】示威者再度於窩打老道及彌敦道兩線向前推進，有防暴警衝前發射催淚彈。

【22:44】示威者在彌敦道窩打老道交界再次以汽油彈擲向警方防線，並嘗試向前推進，一度有示威者把汽油彈誤擲向記者方向。警方以催淚彈還擊，示威者再次向後退。

【22:36】經一輪攻防戰，警員在紅磡繞道往尖涉嘴方向突然推進，並一直施放大量催淚彈。紅磡繞道及麼地道示威者一併退入百周年紀念公園。

白加士街佐敦道交界有報檔起火。

【22:23】示威者防線退至彌敦道與眾坊街交界，並投擲大量汽油彈，警方舉橙旗後，不斷施放催淚彈及橡膠子彈向前推進。而在尖沙嘴梳士巴利道的防暴警不斷施放催淚彈驅散示威者。

【22:21】水炮車較早時在尖沙嘴麼地道發射水炮，示威者撤入百周年公園，但防暴警防線後退，示威者重佔麼地道，並大叫「開路，開路」，防暴警施放多枚催淚彈，有兩枚射在行人天橋上。

【22:10】防暴警於加士居道不斷施放催淚彈及橡膠子彈，其後向彌敦道推進，有示威者被制服。

【22:01】防暴警於尖沙嘴梳士巴利道不斷施放催淚彈，水炮車駛至一街之隔的麼地道，大批輕裝上陣示威者不適，不停咳嗽，用水簡單清洗後再走到馬路上。

【21:58】水炮車在加士居道射水炮，示威者向水炮車擲汽油彈。同時有防暴警在橋上發射催淚彈和橡膠子彈。

【21:56】一批示威者由加士居道推進，不斷擲汽油彈。

【21:41】尖東警方施放大量催淚彈後，梳士巴利道及紅磡繞道示威者後退一會兒，現時重佔道路。人潮一直擠滿麼地道及百周年公園，一直只重複高叫「去poly救學生」。近科學館道示威者在催淚煙中稍稍後退。

彌敦道聖安德烈堂外一架旅巴燒至通頂，並發生幾次小爆炸。

【21:24】尖東示威者佔紅磡繞道及梳士巴利道，有節奏地敲擊硬物向理大推進，大叫「行前救手足呀」。即使在前排，全副武裝的黑衣示威者也不多，不多人沒有「豬嘴」，示威者在催淚煙之中淚流滿面但沒有去意。警繼續以多枚催淚彈嘗試逼退示威者。

【21:10】麼地道示威者一度突破警防線，走上紅磡繞道，警方即時施放大量催淚彈，示威者被迫向後退。另一批防暴警再次在佐敦道舉黑旗，示威者退至裕華國貨位置。

【21:05】麼地道示威者不斷擲汽油彈及推前，部分汽油彈傳出爆炸聲。

【21:00】佐敦道彌敦道交界示威者投擲大量汽油彈，警方亦施射多枚催淚彈。

百計示威者佔據梳士巴利道，走到百周年公園外，防暴警舉長槍戒備。

【20:57】麼地道一批示威者擺傘陣，慢慢向科學館道推進。示威者不斷投擲汽油彈，並以木板等作盾牌防護，警方則以催淚彈攻擊。

【20:46】防暴警沿佐敦道向彌敦道推進期間，突然衝向五六名身穿反光背心的記者，問「你哋係咪曱由、扮記者」，一度追趕記者。

示威者及防暴警在佐敦道彌敦道交界對峙逾一小時，雙方不斷以汽油彈及催淚彈互攻。

【20:42】有數以百計市民在尖東走出梳士巴利道，走向百周年公園方向。麼地道有示威者高叫「去Poly救學生」，向理大方向推進，但警方分別在科學館道及梳士巴利道佈防，並不停發射催淚彈，示威者寸步難行。另一批防暴警沿佐敦道向彌敦道推進，並舉黑旗，示威者再次後退，繼續高呼「救Poly」。

【20:35】有示威者在加士居道路口與防暴對峙，其他人繼續向佐敦方向走去。防暴警在加士居道天橋向地面施放催淚彈。

【20:30】防暴警在加士居道天橋，居高臨下施放數枚催淚彈。

【20:12】水炮車駛至油麻地眾坊街戒備。在佐敦彌敦道，示威者運送一箱箱汽油彈前行。

【20:02】由加士居道開始，彌敦道兩方行車線擠滿人，人群由太子及旺角方向不斷湧至。近加士居道方向，可見到警察佈防。

【15:53】示威者沿油麻地加士居道天橋底向理大推進，防暴警員於天橋向地面發射橡膠子彈。

【15:38】加士居道有兩部單車摧物資欲衝往理大方向，警方再度施放大量催淚彈。示威者繼續投擲催淚彈。

【15:28】下午3時許，市民在油麻地彌敦道築成人鏈。

【15:15】加士居道示威者舉傘聚集在天橋下方，以防備天橋上的警員。

【15:09】何文田站附近漆咸道北往理大方向，不批示威者與警方防線對峙，並投擲燃燒彈，警方亦發射多枚催淚彈。

【15:05】警方繼續向加士居道示威者發射催淚彈。

【14:45】多名警員守在加士居道天橋制高點，有警員向下方開多槍，示威者慌忙走避。現時有數百黑衣示威者在加士居道聚集。

【14:30】防暴警一直緊守油麻地加士居道，持續發射催淚彈，防止示威者衝向理大方向。

【14:20】一批黑衣示威者擺傘陣在中環與防暴警對峙，不斷高呼「一二一二」並緩緩向後退。

【13:32】在中環中午時間再有「和你Lunch」活動，逾百市民在干諾道中聚集。有市民表示想聲援理大的示威者。

【12:30】中午12時許，速龍小隊警員配備發射實彈的槍械於油麻地彌敦道清場，包括SIG 516半自動突擊步槍，槍管位置裝有消音器。以及MP5衝鋒槍。持MP5衝鋒槍警員身上掛有兩枚疑似震撼彈。有速龍一度以SIG 516步槍指向彌敦道示威者，最終沒有發射。此速龍成員相信為飛虎隊成員，胸前有Special Duties Unit襟章。

【10:09】早上7時許，有消防於九龍塘牛津道對開清理路障，附近窩打老道至歌和老街未有阻塞，龍翔道交通亦未受影響。

至於昨晚（17日）曾發生激烈衝突的油麻地，有市民及食環署清潔工清理路上磚頭，但未有清理留在路邊的大量催淚彈殼，彌敦道一帶路障未被清走，交通仍然受阻。