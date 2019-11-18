【1118．各區】加士居道百計示威者與警對峙　催淚彈射不停 (15:05)

【15:09】何文田站附近漆咸道北往理大方向，不批示威者與警方防線對峙，並投擲燃燒彈，警方亦發射多枚催淚彈。

【15:05】警方繼續向加士居道示威者發射催淚彈。

【14:45】多名警員守在加士居道天橋制高點，有警員向下方開多槍，示威者慌忙走避。現時有數百黑衣示威者在加士居道聚集。

【14:30】防暴警一直緊守油麻地加士居道，持續發射催淚彈，防止示威者衝向理大方向。

【14:20】一批黑衣示威者擺傘陣在中環與防暴警對峙，不斷高呼「一二一二」並緩緩向後退。

【13:32】在中環中午時間再有「和你Lunch」活動，逾百市民在干諾道中聚集。有市民表示想聲援理大的示威者。

【12:30】中午12時許，速龍小隊警員配備發射實彈的槍械於油麻地彌敦道清場，包括SIG 516半自動突擊步槍，槍管位置裝有消音器。以及MP5衝鋒槍。持MP5衝鋒槍警員身上掛有兩枚疑似震撼彈。有速龍一度以SIG 516步槍指向彌敦道示威者，最終沒有發射。此速龍成員相信為飛虎隊成員，胸前有Special Duties Unit襟章。

【10:09】早上7時許，有消防於九龍塘牛津道對開清理路障，附近窩打老道至歌和老街未有阻塞，龍翔道交通亦未受影響。

至於昨晚（17日）曾發生激烈衝突的油麻地，有市民及食環署清潔工清理路上磚頭，但未有清理留在路邊的大量催淚彈殼，彌敦道一帶路障未被清走，交通仍然受阻。